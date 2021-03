Nel corso della diretta di Lunedì 15 Marzo de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è lasciata andare ad una gaffe clamorosa: i dettagli.

Sapevamo che questa prima puntata de L’Isola dei Famosi sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, è stata proprio così. Completamente dedicata alla presentazione di tutti i naufraghi e al loro lavoro sulle spiagge dell’Honduras e in Palapa, il primo appuntamento dell’adventure reality ci ha fatto chiaramente comprendere che questa quindicesima edizione del programma sarà davvero imperdibile. Perché lo diciamo? Beh, la risposta è davvero semplice: nel corso della prima puntata, è accaduto davvero di tutto. A partire, quindi, dalla confessione di Akash di avere paura dell’acqua. Fino all’imprevisto accaduto. Ma non è affatto finita qui. Proprio nel bel mezzo della diretta, la bellissima Ilary Blasi si è lasciata andare ad una ‘clamorosa’ gaffe. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato l’ilarità di tutti i presenti in studio. Ed, ovviamente, della diretta interessata. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’Isola dei Famosi, la gaffe di Ilary Blasi in diretta: cos’è successo

È stata una prima puntata de L’Isola dei Famosi davvero ricca di momenti davvero imperdibili, c’è da ammetterlo. Uno dei tanti? Beh, la risposta è davvero semplice: la gaffe di Ilary Blasi in diretta televisiva. È appena ritornata dalla pubblicità quando, dopo aver dato il benvenuto a tutti i naufraghi sulla spiaggia dell’Honduras, la padrona di casa è pronta anche ad accoglierli in Palapa. È proprio nel momento dell’annuncio che, però, accade qualcosa davvero di inaspettato. E che, come dicevamo precedentemente, ha scatenato l’immediata ilarità di tutti i presenti in studio. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Volete scoprirlo proprio? Guardiamo questo video insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Insomma, un momento davvero incredibile, c’è da ammetterlo. E che, come dicevamo precedentemente, ha scatenato l’ilarità di tutti. Non soltanto della diretta interessata che, subito, si è messa a ridere, ma anche di tutti i presenti in studio.

Diciamoci la verità: se questi sono i presupposti, cosa dobbiamo aspettarci?