L’Isola dei Famosi, ancora prima del suo tuffo, Akash ha confessato di avere paura dell’acqua: cos’è successo in diretta.

Un inizio de L’Isola dei Famosi davvero scoppiettante, c’è da ammetterlo. Entrata nello studio di Cologno Monzese per la primissima puntata dell’adventure reality di Canale 5, la bellissima Ilary Blasi è stata al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Completamente dedicata alla presentazione di tutti i naufraghi e del loro approdo sulle spiagge dell’Honduras, la puntata del 15 Marzo è stato anche ricco di momenti incredibili. E, soprattutto, davvero imperdibili. A partire, quindi, dal gesto che la conduttrice romana ha deciso di compiere nei confronti di Alessia Marcuzzi. Fino all’imprevisto accaduto in diretta e alla confessione di Akash di avere paura dell’acqua. Ebbene. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato pochissimi istanti prima del tuffo. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Scopriamo insieme le sue parole in diretta televisiva.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

L’Isola dei Famosi, Akash confessa la sua paura per l’acqua: cos’è successo

È uno dei sedici concorrenti de L’Isola dei Famosi, Akash. Di professione modello, il bel Kumar è uno dei naufraghi della quindicesima edizione dell’adventure reality di Canale 5. Sapete che, però, ha paura dell’acqua? Si, avete letto proprio bene: ancora prima di iniziare a tutti gli effetti la sua partecipazione al reality e, quindi, di tuffarsi nelle acqua del mare, il modello ha svelato alla conduttrice televisiva di avere paura dell’acqua. E di non essere più solito a nuotare. Il motivo? Ovviamente, non sappiamo cosa sia esattamente successo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il bel Kamar abbia avuto una brutta esperienza da piccolo in un lago. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia successo a tutti gli effetti. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe essere stata un’esperienza piuttosto ‘traumatica’, dato che, da quel momento, non ha voluto più nuotare in acqua.

Ovviamente, nonostante questa paura, Akash ha dato ampio sfoggio del suo coraggio. Concluso il collegamento con Ilary Blasi, il modello si è lanciato dall’elicottero. Ed ha dato così inizio alla sua avventura in Honduras.