Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, sapete come si è conosciuta la coppia? Proprio in un famoso programma.

Ormai è ben noto, Massimiliano Rosolino è l’inviato della nuova edizione de L’isola Dei Famosi, che partirà proprio questa sera, lunedì 15 marzo, e sicuramente non deluderà le aspettative dei tanti fan del programma. Come sappiamo, Rosolino è un amatissimo personaggio televisivo, che in questi anni ha conquistato l’amore del pubblico, ed è un ex nuotatore italiano. Il suo talento l’ha portato alla vittoria di numerosi titoli e molte medaglie. Ebbene, il nuovo inviato de l’Isola, è legato alla maestra di ballo, Natalia Titova, ma sapete dove e come si sono conosciuti? Proprio in quel programma.

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: come si sono conosciuti?

Un amore coronato dalla nascita di due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2013. Massimiliano Rosolino e Natalia Titova appaiono innamoratissimi, e questo è evidente anche dagli scatti che sono stati pubblicati sui social. Sappiamo, i due vivranno separati per un po’ dato che l’ex nuotatore è l’inviato della nuova edizione de L’Isola dei famosi, che partirà proprio questa sera, lunedì 15 marzo, e vede la conduzione di Ilary Blasi. Ebbene, Rosolino e Titova sono insieme da molti anni, ma sapete come si sono conosciuti? A quanto pare, la coppia si è conosciuta nel 2006, nell’ambito della terza edizione del programma televisivo di Rai 1 Ballando con le stelle.

La loro relazione è iniziata grazie a questo incontro sulla pista da ballo di Milly Carlucci, e da allora, i due, sono inseparabili. Lui, ex nuotatore, campione olimpionico a Sidney nel 2000 e amatissimo personaggio televisivo, e lei ballerina diventata insegnante di danza, bellissima ed elegante: una coppia davvero magnifica, bisogna ammetterlo. Un amore, che come abbiamo anticipato, è stato coronato dalla nascita di due meravigliose bambine, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2013.