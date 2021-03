Tommaso Zorzi durante la prima puntata de L’Isola dei famosi ha letteralmente lanciato una ‘frecciatina’ ad Akash: ma la risposta del naufrago è stata pungente.

Sappiamo, ad essere scelti tra gli opinionisti della nuova edizione de ‘L’Isola dei famosi’, oltre a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, all’ultimo minuto è stato ufficializzato anche il nome di Tommaso Zorzi. Il neovincitore del Grande Fratello Vip, durante la prima puntata ha già dimostrato di essere all’altezza del ruolo che gli è stato assegnato. La diretta appena trascorsa ha conquistato sicuramente i fan del programma, dato che come abbiamo potuto appurare, sono stati tantissimi i tweet inerenti al reality. Ebbene, Tommaso ha già avuto un piccolo battibecco con uno dei naufraghi, dopo aver letteralmente lanciato una pronta frecciatina. Ma esattamente a chi è stata rivolta? Proprio ad Akash Kumar, il modello con gli occhi di ghiaccio, che ha già creato un certo disordine.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Tommaso Zorzi lancia una frecciatina ad Akash: il modello risponde a tono

Ebbene, ieri sera, lunedì 15 marzo, abbiamo assistito alla prima puntata de L’Isola dei famosi. Una diretta che non ha deluso le aspettative di nessuno, dato che i colpi di scena hanno attraversato tutta la puntata, dall’inizio fino alla fine. A colpire i telespettatori è stato sicuramente il momento che ha visto protagonisti Tommaso Zorzi, e il naufrago Akash Kumar. L’opinionista durante la diretta ha lanciato letteralmente una pronta frecciatina al concorrente: “Se Drusilla no, chi è la prossima vittima?“, ma la risposta di Kumar non si è fatta attendere, ed è stata decisamente pungente: “Aspetta, sereno, con calma… siamo appena partiti, devi conoscerle le persone, vedrai delle belle, ti darò soddisfazioni…“,ha affermato.

Ebbene, sembrerebbe che già sia nato un piccolo scontro fra i due, Tommaso dal canto suo mostra sempre molta schiettezza, ma anche il naufrago da poco approdato a L’Isola dei famosi non è certamente da meno.