Madalina Ghenea, non soltanto celebre modella ed attrice: senza alcun dubbio, non tutti conoscete questo retroscena sulla carriera.

Nata a Slatina, in Romania, l’8 Agosto del 1987, Madalina Ghenea inizia la sua carriera da modella davvero da giovanissima. Da sempre detentrice di una bellezza più unica che rara, la Ghenea ha iniziato a calcare le prime passerelle alla sola età di 14 anni. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Protagonista indiscussa di videoclip musicale, pubblicità e sfilate di moda, la giovanissima Madalina decanta di un curriculum degno di nota. E, d’altra parte, ammirando con attenzione la sua bellezza e la sua bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Senza alcun dubbio, però, non tutti conoscono un retroscena davvero inedito su di lei. Leggendo con attenzione la sua biografia, abbiamo scoperto un aneddoto davvero ‘curioso’ e nuovo della sua carriera. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Volete proprio saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Madalina Ghenea, il retroscena inedito sulla sua carriera: non tutti lo sanno

Attualmente, Madalina Ghenea è una delle più grandi ed affermate modella. Giunta in Italia davvero giovanissima, la bella rumena ha facilmente saputo conquistare l’attenzione su di sé. Ma non credete, però, che le sorprese siano finite qui. È sì una modella conosciutissima, è vero. Ma vogliamo parlare del suo ruolo televisivo? Beh, anche quello è davvero da ricordare, sia chiaro. Protagonista indiscussa di diversi programmi, tra cui anche Ballando con le Stelle nel 2008, la Ghenea ha intrapreso anche la carriera da attrice. L’abbiamo, ad esempio, vista recitare nella famosa serie televisiva ‘I Borgia’. Dove, nel 2014, ha interpretato il ruolo di Dorotea Malatesa. Oppure, sempre nello stesso, nel film di Paolo Sorrentino, ‘Youth – La Giovinezza’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, Madalina è davvero giovanissima. Eppure, però, la sua carriera è, senza alcun dubbio, degna di nota. Sapete che, però, abbiamo scoperto un retroscena davvero inedito su di lei? Si, avete letto proprio bene. In attesa di poterla vedere stasera, Martedì 16 Marzo, nella puntata di Stasera tutto è possibile, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Ebbene. Senza alcun dubbio, questo retroscena vi sarà davvero nuovo. Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che la Ghenea, ancora prima di intraprendere la carriera da modella e di trasferirsi, quindi, a Milano, abbia studiato pianoforte. E per circa sette anni danza classica.

Cosa sappiamo della sua vita privata?

Attualmente, Madalina Ghenea è single? Purtroppo, non possiamo darvi una risposta certa. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato della sua vita privata. Però, adesso, non sappiamo se il suo cuore sia impegnato oppure no.

Non sappiamo se sia single o no, ma una cosa è certa: con questa bellezza, Madalina non può restare single a lungo.