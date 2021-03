Spunta lo scatto di Francesca Lodo da piccola col suo papà: aria birichina e codini, ecco com’era la naufraga dell’Isola dei Famosi.

E’ appena sbarcata in Honduras per partecipare a questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma ci riserverà sicuramente belle sorprese. Francesca Lodo è tornata in tv dopo tempo e lo ha fatto accettando una sfida certamente non facile. Sempre bellissima, si trova ora nella squadra dei Burinos e gli anni per lei sembrano non essere mai passati. Chi non la ricorda letterina di Passaparola e poi contadina del reality La Fattoria nel 2005? Non solo, per Francesca si sono aperte anni fa anche le porte del cinema, con il cinepanettone ‘Olè’ al fianco di Vincenzo Salemme e Massimo Boldi. Nata a Cagliari 38 anni fa e cugina di Giorgia Palmas, non si sa con certezza se sia fidanzata o meno. Oggi Francesca Lodo è un’influencer molto apprezzata e tra le sue foto su Instagram spunta una che la ritrae da piccola. Vi assicuriamo che era una bambina stupenda.

Francesca Lodo, l’immagine da piccola è tenerissima: lo scatto del passato

Proprio come la cugina Giorgia, la Lodo ha una bellezza molto particolare: carnagione, capelli ed occhi scuri , un corpo statuario. A L’Isola dei Famosi si è presentata definendosi in un video “orgogliosa, buona, testarda”. Ha inoltre aggiunto di avere una certa passione per il canto. Da ciò che traspare sul suo profilo Instagram, possiamo dedurre che Francesca sia molto affezionata alla famiglia e la foto da bambina in braccio al papà è davvero di una dolcezza assoluta. Sarà interessante vedere che idea si faranno di lei gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi che, a quanto pare, hanno già le idee chiare su alcuni dei naufraghi. Francesca si trova ad essere concorrente proprio nell’edizione presentata per la prima volta da Ilary Blasi, insieme alla quale all’epoca era una letterina.

Avete visto quanto era bella? Un sorriso splendente e tanta dolcezza, complimenti alla bellissima Francesca!