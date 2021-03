Splendida notizia della bravissima Francesca Manzini: la conduttrice di Striscia la Notizia ha comunicato la data ufficiale delle sue nozze.

Francesca Manzini, attrice ed imitatrice dal talento straordinario, è sicuramente uno dei volti più carismatici della tv italiana. Trent’anni, romana, figlia di un dirigente della società di calcio Lazio, ha saputo ritagliarsi un posto nel cuore del pubblico grazie alla sua innata ironia che l’ha portata a farsi notare già ai tempi in cui lavorava in radio. Da lì comincia a far parte della squadra di Piero Chiambretti nei programmi del noto conduttore per poi approdare nel film ‘Benedetta Follia’ di Carlo Verdone. Indimenticabile la sua partecipazione all’ultima edizione di Tale e Quale Show mentre attualmente Francesca conduce Striscia la Notizia accanto a Gerry Scotti. La Manzini è fidanzata da circa un anno con Christian Vitelli e in un’intervista alla rivista Intimità ha annunciato una notizia molto importante riguardante il futuro della coppia.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Francesca Manzini si sposa: rivelata la data delle nozze

Come dicevamo, Francesca è fidanzata da marzo dello scorso anno. Originario di Latina, di sedici anni più grande di lei, Christian Vitelli è un ex doppiatore tornato in Italia dopo aver vissuto per molto tempo a Londra. I due si sono conosciuti grazie ad una videochiamata di lavoro tra la sorella di lei ed il fratello di lui. A pochi mesi di distanza dal primo incontro c’è stata la proposta di matrimonio e dopo il ‘sì’ di Francesca, ora finalmente si sa anche la data ufficiale delle nozze. Intervistata da Intimità, l’attrice ha raccontato di aver riconosciuto subito nel suo Christian l’uomo della sua vita. “Se tutto va bene ci sposeremo il 10 settembre“, ha detto. Nozze vicine quindi per l’attrice che ogni sera ci tiene compagnia seduta dietro il bancone del famoso tg satirico di Canale 5.

Insomma, il periodo del lockdown di un anno fa ha portato fortuna alla splendida coppia, a cui auguriamo tanta felicità.