Joe Bastianich, sapete proprio tutto della sua vita? Quanti figli ha l’amato giudice di Italia S’Got talent.

Questa sera, mercoledì 17 marzo, andrà in onda una nuova puntata dell’amatissimo programma Italia S’Got talent, presentato da Lodovica Comello. I giudici sono quattro, ovvero Federica Pellegrini, Frank Matano, Mara Maionchi e Joe Bastianich. Tutti, possiamo dire, che sono molto apprezzati dai telespettatori. Insieme, formano un gruppo dalla grande ironia e simpatia, ed ogni volta, ogni puntata, è animata da grosse risate. Ebbene, Joe Bastianich è stato presente in molte altre trasmissioni, e ogni volta, ha riscosso un grande apprezzamento. Oggi, la sua popolarità è immensa, e non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Ma, ci chiediamo, sapete proprio tutto di lui? Scopriamo insieme quanti figli ha il noto giudice di Italia S’Got talent.

Joe Bastianich, sapete quanti figli ha? Ha una meravigliosa famiglia

E’ uno dei giudici di Italia S’Got Talent, Joe Bastianich, insieme a Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, sta conquistando proprio tutti. La seguitissima trasmissione riscontra un certo apprezzamento, e il successo è ovviamente dovuto non solo ai talenti che si presentano sul palco, portando in scena delle esibizioni e performance strabilianti, ma anche grazie, appunto, ai quattro giudici. Soffermando la nostra attenzione su Bastianich, in questi anni, l’amato giudice, è stato presente in tantissime trasmissioni, ogni volta ha conquistato i telespettatori. Non tutti sanno pero, che Joe ha una famiglia numerosa, infatti, è sposato da tempo con sua moglie, di nome Deanna, insieme hanno avuto tre figli: Olivia, Miles ed Ethan.

Ebbene, proprio così, Bastianich è padre di tre meravigliosi ragazzi. Sicuramente, insieme, formano una famiglia meravigliosa. Come abbiamo anticipato, questa sera, mercoledì 17 marzo, ci sarà una nuova puntata di Italia S’Got talent, e ancora una volta, Bastianich, insieme agli altri tre giudici, ci farà divertire. E voi, siete pronti?