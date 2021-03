Mamme e papà Vip del 2020-2021: chi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che sono diventati genitori quest’anno.

L’emergenza sanitaria vissuta fino a questo momento, e che ancora sta attraversando i nostri giorni, ha causato non pochi malesseri in tutta la popolazione. Il 2020 è stato avvolto da momenti toccati dalla tristezza e dalla sofferenza, e molte persone, a causa del Covid-19 hanno perso i propri cari. Ma questa profonda tristezza che ci ha colpiti, non è l’unico sentimento provato, infatti, grazie all’amore ognuno di noi ha avuto la forza di andare avanti e vincere i timori. Ed è proprio l’amore che ha abbracciato le nostre vite fino ad incantarci. E a tal proposito, chiediamo: cos’è che ci rende sempre tanto felici, fino ad avvolgerci completamente? Sicuramente la nascita di una piccola creatura è motivo di grande gioia, e l’ultimo periodo, come ormai è noto, ha visto non poche nascite. Nel 2020, e anche in questi primi mesi del 2021 siamo stati sorpresi dai nostri seguitissimi vip, che hanno colorato i loro profili social con tenerissime immagini. Infatti, sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che sono diventati per la prima volta genitori, o hanno dato alla luce il secondo o il terzo figlio. Ebbene, scopriamo insieme tutti i vip che hanno manifestato questa grande gioia.

Mamme e papà 2021: chi sono i vip diventati genitori quest’anno

La nascita di un bambino è sempre motivo di grande felicità, un figlio dona luce in un momento di forte tristezza, ed è in grado di risollevare il morale con quel suo sguardo innocente, e tanto gentile. Come abbiamo anticipato, nel 2020 e in questi primi mesi del 2021, sono molti i vip che sono diventati per la prima volta genitori, o hanno dato alla luce il secondo o terzo figlio. Ebbene, scopriamo insieme alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo che ci hanno sorpresi con dolcissime immagini dei figli appena nati.

Soltanto da qualche giorno, a dare alla luce il primo figlio è stata la famosissima modella Emily Ratajkowski, che con uno spettacolare post su instagram ha lasciato i fan senza parole. L’influencer ed ex tronista Valli Ludovica ha dato alla luce Anastasia, frutto dell’amore con il compagno Gianmaria di Gregorio. E’ diventata mamma per la seconda volta, in questo 2021, Tania Cagnotto; la campionessa ha sorpreso i follower con uno scatto sui social, della sua piccola Lisa. L’attore Sergio Muniz ha annunciato su instagram la nascita di Yuri. E ancora, la maestra di ballo Alessandra Tripoli, famosa per aver conquistato a Ballando con le stelle per il suo talento, è diventata mamma per la prima volta del piccolo Liam.

Quest’anno, ad allietare questo periodo di forte difficoltà, arriveranno nuove nascite. Infatti, sono diversi i vip in attesa. Chiara Ferragni, dopo la nascita del piccolo Leone, darà alla luce il suo secondo figlio, una femminuccia, come lei ha annunciato, frutto dell’amore con Fedez, l’amatissimo rapper . Enrico Brignano e Flora Canto aspettano il loro secondo figlio. Altro papà bis l’ex gieffino, Giovanni Masiero, che sta per diventare nuovamente padre della compagna Francesca Rocco. La coppia si è conosciuta e innamorata proprio all’interno del reality. Anche La protagonista della serie televisiva Lizzie McGuire, Hilary Duff è in attesa del suo secondo figlio. La cantante e attrice è già mamma di Luca. E ancora, grande felicità anche per il principe Harry e Meghan Markle, che dopo un doloroso momento vissuto diventeranno nuovamente genitori. Ovviamente, questi sono alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo che sono stati avvolti da questa forte gioia, ma la lista è davvero lunga.