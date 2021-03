Proprio qualche istante fa, Pio e Amedeo hanno dato ai loro sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa: la notizia è davvero fantastica.

Siete pronti a trascorrere un Sabato sera davvero divertente? Noi decisamente si! Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: il simpaticissimo duo comico pugliese sarà ospite nel corso della prima puntata di Amici. A distanza di qualche anno dalla loro presenza fissa nel medesimo studio, Pio e Amedeo ritorneranno nel talent di Maria De Filippi. Ed allieteranno tutto il pubblico italiano con le loro divertenti gag e simpaticissime battute. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Proprio qualche istante fa, i due simpaticissimi pugliesi hanno dato ai loro sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti e felici tutti i loro followers. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, state tranquilli: ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, come svelato dai diretti interessati, mancano davvero pochissimi giorni.

Pio e Amedeo, annuncio a sorpresa: succederà tra pochissimi giorni

In attesa di poterci divertire con le battute e simpaticissime gag nello studio di Amici, sapete che Pio e Amedeo non hanno affatto potuto fare a meno di dare uno splendido annuncio a sorpresa ai loro sostenitori. Attraverso un post condiviso sulle loro pagine social ufficiale, il duo comico pugliese non si è affatto trattenuto dal condividere questa notizia davvero fantastica. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ebbene: se vi dicessimo che Pio e Amadeo sbarcheranno in prima serata con un programma tutto loro su Canale 5, ci credereste? Si, avete letto proprio bene: è questa la fantastica notizia che, pochissime ore fa, i due pugliese hanno annunciato sui loro canali social. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: conosciamo qualche dettaglio in più? Al momento, ovviamente, non possiamo svelarvi grandi cose. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da questo annuncio a sorpresa, sembrerebbe che il loro programma si chiami ‘Felicissima sera’. E che andrà in onda, su Canale 5, dal 16 Aprile. Al momento, non sappiamo grandi cose, come dicevamo precedentemente. Fatto sta che, senza alcun dubbio, il loro show sarà un ottimo diversivo per staccare da questo tragico periodo.

Noi non vediamo l’ora, voi?