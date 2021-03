Christian De Sica, incredibile annuncio appena arrivato: l’attore l’ha svelato soltanto adesso, accadrà a breve.

Comico, attore, regista, conduttore televisivo, Christian De Sica è un vero e proprio talento: la sua è un’esplosione di energia, che riporta, ogni volta, in tutti i suoi lavori. Attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta; in questi anni, ha raggiunto una immensa popolarità grazie alle sue numerose partecipazioni in commedie di successo, in particolare nei cosiddetti ‘cinepanettoni‘, nei quali l’abbiamo visto al fianco di Massimo Boldi. Insieme, hanno formato una coppia artistica che ha saputo conquistare l’affetto dei telespettatori. Il pubblico è così fortemente preso dall’attore, non solo per il suo talento, ormai conosciutissimo e sicuramente tanto apprezzato, ma anche per la sua personalità, solare e divertente. Proprio per questo, anche su instagram, riscontra un certo seguito, e proprio qui, da qualche ora, ha pubblicato un post in cui ha rivelato un incredibile annuncio: cosa succederà a breve.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Christian De Sica l’ha rivelato soltanto adesso: annuncio a sorpresa, accadrà prossimamente

Come abbiamo anticipato, Christian De Sica è sicuramente un attore amatissimo dal pubblico; in questi anni, l’abbiamo ammirato e amato in numerosi film, in cui ogni volta, ha assunto i panni di un diverso personaggio, ma ogni volta, come sempre, De Sica è in grado di fornire un’interpretazione eccellente. Sui social, l’attore riscontra un certo seguito, tanto da avere un profilo di ben 600 mila follower. Proprio qui, da qualche ora, il comico ha pubblicato un post in cui ha rivelato una magnifica notizia. A quanto pare, Christian è pronto a tornare in televisione, con Una serata Tra amici, e non da solo: l’appuntamento è previsto per sabato 3 aprile.

L’attore in questo show ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e anche privata, portando in scena numerosi spettacoli. Sicuramente, ancora una volta, come sempre, De Sica non deluderà le aspettative, e ci sorprenderà.