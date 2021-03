I Coma Cose hanno da pochissime settimane fatto il loro debutto sul palco di Sanremo, ma sapete che lavoro facevano prima del successo?

Insieme a Madame e a tantissimi altri cantanti, anche i Coma Cose hanno fatto il loro debutto a Sanremo proprio nel corso della sua settantunesima edizione. Con i loro singolo ‘Fiamme negli occhi’, i due piccioncini hanno avuto la possibilità di poter aumentare ancora la loro popolarità. Cosa sappiamo, però, su di loro? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo svelato la verità del loro rapporto. E, soprattutto, vi abbiamo detto che i due cantanti sono davvero una coppia. A questo punto, però, la domanda che adesso vi facciamo è un’altra: sapete cosa facevano prima del successo? Attualmente, lo sappiamo: sono due bravissimi cantanti. E con i loro singolo stanno macinando dei veri e proprio successi. Ma cosa facevano prima di entrare a fare parte di questo mondo? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Resterete sbalorditi quando lo scoprirete!

Coma Cose prima del successo, sapete che lavoro facevano? Non lo direste mai

Attualmente, decantano di un successo davvero clamoroso, i Coma Cose. Cosa sappiamo, però, esattamente su di loro? Appurato che sono stati i protagonisti indiscussi della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di loro? In particolare, se adesso sono due cantanti affermati ed amati, siete curiosi di sapere cosa facevano prima di cavalcare l’onda del successo? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, prima di intraprendere il percorso musicale, i due svolgessero il lavoro da commessi. E che sia proprio grazie a questo che i due non soltanto si sono incontrati ed, ovviamente, innamorati, ma hanno anche la avuto la possibilità di dedicarsi alla loro passione: la musica. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che, al momento del loro incontro, Fausto aveva abbandonato la carriera musicale. E che, proprio grazie a Francesca, abbia deciso di dedicarsi nuovamente.

Quindi, i Coma Cose prima del successo erano due commessi. L’avreste mai detto?