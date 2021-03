Chi è Fabrizio Gifuni, marito dell’attrice Sonia Bergamasco: hanno lavorato allo stesso film anni fa, conosciamolo più da vicino.

Ha interpretato per anni il ruolo di Livia, storica fidanzata del Commissario Montalbano, ma la carriera di Sonia Bergamasco è ricchissima anche di altre fiction e film. Ritroveremo la bravissima attrice stasera a Che tempo che fa, dove racconterà se stessa e il suo percorso professionale. Una carriera davvero eccellente la sua, iniziata però con un’altra forma d’arte, la musica. Sonia ha conseguito infatti il diploma in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi. Per quanto riguarda invece la sua passione per la recitazione, la bella artista ha frequentato la rinomata Scuola del Piccolo Teatro. Ha esordito nel 1989 negli spettacoli ‘Faust’ e ‘Arlecchino servitore di due padroni’, sotto la direzione di Giorgio Strehle. La ritroviamo poi anche nel film ‘Quo vado?’ di Checco Zalone e in fiction di successo come ‘Tutti pazzi per amore’ e ‘Una grande famiglia’. Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Sapete chi è suo marito? E soprattutto qual è il film che li ha fatti incontrare? Scopriamolo!

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Sonia Bergamasco, chi è suo marito Fabrizio: è un attore anche lui

Dal 2000 Sonia è sposata con Fabrizio Gifuni, col quale condivide l’amore per la recitazione. Anche lui infatti è un attore ed è stato proprio sul set di un film che si sono incontrati per la prima volta ed è nato il loro amore. Si tratta di un film famosissimo, un vero capolavoro! Stiamo parlando de ‘La meglio gioventù’, uscito nel 2003 e diretto da Marco Tullio Giordana. La pellicola è tratta dalla celebre raccolta di poesie del 1954 di Pier Paolo Pasolini. Molto riservati sulla loro vita personale, Sonia e Fabrizio hanno due figlie, Valeria e Maria.

E voi eravate a conoscenza del retroscena sul primo incontro tra la bravissima attrice e suo marito? Li ricordavate in quel film?