Gero Natale è uno dei cavalieri del parterre maschile di Uomini e Donne, ma sapete che lavoro fa? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

È uno dei cavalieri di Uomini e Donne che, sin dal primo momento, ha saputo catturare l’attenzione su di sé, Gero Natale. Giunto nella trasmissione di Maria De Filippi per mettersi in gioco e, magari, iniziare nuove frequentazioni, il cavaliere siciliano si è fatto facilmente apprezzare per il suo fascino. Occhi scuri, carnagione scura e capelli scuri, sono alcune delle caratteriste che, immediatamente, sono state notate dal parterre femminile. Ed, in primis, anche dalla tronista Samantha Curcio. È proprio per questo motivo che, inaspettatamente ed improvvisamente, la giovane non ha affatto potuto fare a meno di nascondere il suo interesse. E, soprattutto, di rendere noto che, durante diverse puntate, ci sono stati sguardi di intesa. Cosa succederà tra loro? Purtroppo, a quanto pare, nulla! Seppure, infatti, i due siano usciti in un’esterna, sembrerebbe che Gero abbia deciso di interrompere la loro conoscenza. Ed di abbandonare lo studio. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà in questo momento, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, sapete che lavoro fa? Vi anticipiamo, però: le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissimo. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Gero di Uomini e Donne, sapete che lavoro fa?

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni di oggi, sembrerebbe che, proprio nel corso della puntata di Lunedì 22 Marzo, Gero decida di abbandonare definitivamente Uomini e Donne. Sappiamo benissimo che, già nel corso delle puntate precedenti, il cavaliere siciliano aveva professato il suo intento di tornarsene a casa, ma l’intervento di tutti i presenti in studio, lo aveva convinto a rimanere. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che non ci sia più nulla di fare. In attesa, però, di scoprire il momento del suo abbandono, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Purtroppo, le informazioni che abbiamo a disposizione sono davvero pochissime. Sappiamo, ad esempio, che lavoro fa? A quanto pare, sembrerebbe che attualmente Gero Natale sia disoccupato. Anche perché, data l’emergenza Coronavirus, la sua categoria è stata profondamente danneggiata dalle restrizioni. E Dpcm. Di che cosa stiamo parlando esattamente? La risposta è davvero semplice: Gero ha lavorato nel mondo dei bartender. Sembrerebbe, infatti, che il cavaliere siciliano abbia lavorato in diversi locali proprio svolgendo la mansione di bartender. Purtroppo, oltre a questo informazioni, non vi possiamo dire nient’altro. Come dicevamo precedentemente, infatti, le notizie che abbiamo su di lui sono davvero pochissime.

Auguriamo a Gero, ovviamente, di ritrovare presto la sua serenità.