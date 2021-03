Dopo essere stato eliminato, Akash decide di abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi sbotta in diretta, cos’è successo.

Siamo giunti alla terza puntata de L’isola dei Famosi. Ed anche questo appuntamento, così come gli altri due precedenti, è stato ricco di emozioni e di incredibili colpi di scena. A partire, quindi, dall’ingresso tanto atteso di Elettra Lamborghini in studio, dopo essere guarita dal Covid. Fino alle numerose prove che hanno visto, tra l’altro, Brando Giorgi abbandonare definitivamente il gruppo dei burinos e prendere il posto della Martani nel gruppo dei rafinados. Ma non solo. Ampio spazio, com’è giusto che sia, si è dato anche ai due nominati: Angela Melillo ed Akash Kumar. Trascorsi pochissimi giorni dalla loro nominaton, i due naufraghi hanno scoperto in diretta le loro sorti. Ad avere la meglio, come raccontato anche in un nostro recente articolo, è stata la ballerina romana. Il modello, invece, ha dovuto abbandonare la palapa. E recarsi a Parasite Island. Dove lo attendevano con ansia Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Il bel Kumar è rimasto in gioco? Assolutamente no! È proprio per questo motivo che Ilary Blasi, appena ascoltate le spiegazioni di Akash, non ha affatto potuto fare a meno di dire la sua opinione.

Akash decide di lasciare L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi perde le staffe: cos’è successo

Akash Kumar, quindi, è l’eliminato della terza puntata de L’Isola dei Famosi. Ed anche a lui, così come a Visconte Ferdinando Guglielmotti, è stata concessa la possibilità di continuare il suo percorso a Parasite Island. Il modello avrà accettato la proposta? Assolutamente no! Intenzionato dal primo istante del suo approdo sull’isola a non voler continuare la sua esperienza nel reality, Akash ha comunicato la sua decisione di abbandonare il programma. E, quindi, di non proseguire il suo cammino nemmeno in compagnia di Fariba Tehrani ed Ubaldo. Una decisione inaspettata, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, non è passata inosservata nemmeno agli occhi dei presenti in studio. Tutti hanno, infatti, cercato di convincerlo a rimanere. Persino la padre di casa, pensate. Ma il bel Kumar si è mostrato inamovibile dalla sua decisione. È proprio per questo motivo che Ilary Blasi ha preso parola. E ha chiaramente espresso la sua opinione in merito. ‘No, mi dispiace perché tu volevi fare quest’isola. Noi abbiamo scelto te ed abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro’, ha iniziato a dire la conduttrice televisivo. Fino a continuare poi a dire che, magari, questo qualcun altro avrebbe fatto questa esperienza più volentieri e meglio di lui. Ascoltate le sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Parole che, diciamoci la verità, sono forti e chiare.

Cosa ne pensate? Secondo voi, Akash ha fatto bene ad abbandonare?