Csaba dalla Zorza incanta i social con uno scatto di quando era solo una bambina, insieme al suo amato papà: che spettacolo!

La stiamo ammirando nel seguitissimo programma Cortesie per gli ospiti, insieme a Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, Csaba Dalla Zorza, con la sua eleganza e raffinatezza porta, in ogni puntata, una ventata di leggerezza. La trasmissione prevede che una coppia di amici, parenti, fidanzati, o coniugi, si scontrino con un’altra coppia, in una competizione culinaria che mette alla prova le abilità e le nozioni di galateo dei partecipanti. Csaba, in questi anni, è stata al timone di numerosi programmi, infatti, la sua grande esperienza l’ha portata ad essere conduttrice di altri importanti format. Pian piano, la notorietà l’ha avvolta, ed oggi, non ha certamente bisogno di presentazioni. Anche sui social, riscontra un certo seguito, e proprio qui, non è passata inosservata la bellissima foto da piccola che la conduttrice ha pubblicato qualche giorno fa, insieme al suo papà.

Csaba dalla Zorza, spunta la foto da piccola: “Io e il mio papà”, che incanto!

Sappiamo, sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che sono avvezzi a condividere immagini di quando erano bambini, sui social, o anche pubblicando scatti in giovane età. Un modo, questo, certo, di rendere partecipi i propri follower, che li seguono con tanto affetto, e sono, ogni volta, entusiasti di poter far parte di un momento vissuto dal proprio vip preferito. Ebbene, nella foto che vi stiamo mostrando è fotografata proprio la conduttrice, ovvero Csaba Dalla Zorza, che ha pubblicato lo scatto nel giorno della festa del papà. Nell’immagine, infatti, è avvolta dall’abbraccio del suo amato padre. “Io e mio papà… una polaroid degli anni 70, per fare gli auguri a tutti i padri. Passate del tempo con i vostri figli, ovunque voi siate. Crescere con accanto l’esempio paterno è importante. Lo so, perchè a me il destino ha riservato l’altra strada”, ha scritto in didascalia Csaba.

In questo dolcissimo scatto, la conduttrice di Cortesie per gli ospiti, si tiene stretta al suo papà, quando era ancora una bambina, in un meraviglioso momento padre e figlia. Il post, ovviamente, ha conquistato tutti i suoi tantissimi follower: è un vero incanto!