Avete mai visto i genitori di Melissa Satta? Sul suo canale social ufficiale, è spuntato uno scatto del passato: che famiglia stupenda!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Melissa Satta. Entrata nel mondo dello spettacolo diversi anni fa quando, in compagnia di Thais Wiggers, ha preso parte al programma ‘Striscia la Notizia’ nelle vesti di velina mora, la bellissima sarda è entrata immediatamente nel cuore di tutti gli italiani. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Attivissima sul suo canale Instagram, la Satta vanta di un numero di followers più che impressionante. Con cui, tra l’altro, Melissa non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa. E così, oltre a rendere pubblici degli incantevoli scatti talvolta appartenenti anche al passato, l’ex velina pubblica fotografie appartenenti alla sua famiglia. Proprio a tal proposito, infatti, vi poniamo una domanda: avete mai visto i genitori di Melissa Satta? Di lei, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Ma, ad esempio, avete mai visto la sua mamma e il suo papà? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarveli! Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato una sua fotografia in compagnia dei suoi genitori. Volete vederli? Vi accontentiamo immediatamente.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Melissa Satta, chi sono i suoi genitori? Lo scatto del passato

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Melissa Satta non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che, oltre ad annunciare la separazione definitiva da suo marito Kevin Prince Boateng, sa sempre come incantare il suo pubblico con degli incantevoli scatti fotografici. Lo abbiamo detto qualche ora fa, ad esempio. Quando vi abbiamo parlato di com’era da piccolissima. E ve lo ribadiamo anche adesso. Sapete perché? La risposta è davvero semplice: proprio tra pochissimi istanti, vi mostreremo una fotografia dell’ex velina di Striscia la Notizia in compagnia dei suoi genitori. Ecco, la domanda sorge spontanea: voi li avete mai visti? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarveli! Sia chiaro, però: non è affatto una foto recente, perché a quanto pare non ce ne sono, ma è un incantevole scatto del passato. Quando praticamente la Satta era davvero una ragazzina. Bando alle ciance, però: volete vedere di che cosa stiamo parlando esattamente? Guardare per credere!

Come dicevamo precedentemente, non si tratta affatto di uno scatto del recente, bensì di uno scatto del passato. Tuttavia, quello che si può chiaramente comprendere è che il legame che c’è in famiglia è davvero impressionante. Anche voi siete d’accordo con noi?