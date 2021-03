Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Gemma Galgani di nome Maurizio: scopriamo insieme il suo cognome e da dove viene.

Questa è, senza alcun dubbio, un’edizione di Uomini e Donne particolarmente intensa per Gemma Galgani. Ritornata nello studio televisivo dopo un’estate davvero incredibile, la dama torinese ha dato inizio ad una stagione del dating show davvero ‘infuocata’. A partire dalla frequentazione con Maurizio Guerci fino a quella con l’altro Maurizio, alla sua corte, la bellissima Galgani sono scesi diversi e tantissimi uomini. Certo, qualcuno ha fatto al caso suo, c’è da ammetterlo. Ne l’esempio lampante quest’ultimo Maurizio di cui vi abbiamo parlato poco fa. Giunto nello studio Mediaset per cercare la compagna della sua vita, il cavaliere ha iniziato una doppia frequentazione sia con la Galgani che con Maria Tona. Ma qualche dopo tempo, come ricorderete, sono state entrambe interrotte. Proprio nel corso della puntata scorsa, però, Gemma ha stupito tutti: dopo una sfilata e diversi sguardi, la dama torinese ha deciso di ricercare il cavaliere. E, a quanto pare, tra di loro, ci sarà anche un bacio a stampo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente su di lui? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Maurizio di Uomini e Donne, cosa sappiamo sul corteggiatore di Gemma Galgani

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, Mercoledì 24 Marzo, sembrerebbe che assisteremo ad un clamoroso abbandono. Dopo l’addio di Gero Natale dal programma, sembrerebbe che anche un altro cavaliere è pronto a lasciare il parterre maschile. Di chi parliamo? Facciamo riferimento a Maurizio. Si, avete letto proprio bene: il corteggiatore di Gemma Galgani, col quale sembrerebbe che la dama torinese abbia intenzione di riallacciare, sembrerebbe essere intenzionato seriamente ad abbandonare. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Fatto sta che, in attesa di assistere a questo momento, vi sveleremo qualche dettaglio in più su di lui. Le informazioni che si hanno su Maurizio, vi anticipiamo, sono davvero pochissime. Attualmente, infatti, siamo riusciti a carpire soltanto il suo cognome. E da dove venga. Su vita privata, lavoro e figli, purtroppo, non sappiamo davvero nulla. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il nome completato del cavaliere di Gemma sia Maurizio Giaroni. E che, attualmente, viva a Lainate, comune in provincia di Milano.

Cosa succederà oggi? Non ci resta che scoprire ogni cosa. E, soprattutto, attendere la puntata di oggi.