Sbarcherà stasera su L’isola dei Famosi Andrea Cerioli, ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne: conoscete la sua fidanzata?

L’arrivo di Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi è sicuramente uno dei più attesi: l’ex protagonista del Grande Fratello 13 ed ex tronista del dating show di Canale 5 Uomini e Donne è molto amato e seguito. Il suo ingresso nel cast del programma stravolgerà sicuramente le dinamiche già di per sé molto complesse che si stanno sviluppando tra i naufraghi. Un’edizione questa che, sebbene iniziata poco più di una settimana fa, mostra già di avere le carte in regola per stupire. Dopo l’eliminazione di Akash Kumar che ha deciso tra l’altro di non restare su Parasite Island, l’entrata in gioco di un altro concorrente dalla forte personalità è proprio quello che ci vuole. Conoscete la fidanzata di Andrea Cerioli? Lei è Arianna Cirrincione, ripercorriamo la loro storia e scopriamo chi è la bellissima ragazza che ha rubato il cuore del naufrago.

Arianna Cirrincione, chi è la bellissima fidanzata di Andrea Cerioli: li ricordate insieme in quel programma?

Nata a Genova nel 1995, Arianna Cirrincione è appassionata di calcio, soprattutto della sua squadra del cuore, la Sampdoria. Ha un fratello, il cui nome è proprio Andrea, al quale è molto legata. Attualmente Arianna vive a Bologna con Cerioli. La bellissima coppia si è conosciuta a Uomini e Donne, dove lei era corteggiatrice e lui tronista, nell’edizione 2018/2019. Bella come il sole, prima di partecipare al dating show targato Mediaset, già era una modella e influencer molto apprezzata e richiesta da vari brand. Nei suoi post su Instagram condivide spesso consigli su vari cosmetici. Ricordate dove abbiamo visto Andrea e Arianna in tv insieme? E’ successo proprio quest’anno: il programma era MTV Cribs Italia, format che permette al pubblico di vedere la casa in cui abitano vari personaggi.

Ricordavate questo particolare? Stasera non perdetevi la quarta puntata de L’Isola dei Famosi!