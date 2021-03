Isola dei famosi, è scontro in diretta tra Gilles Rocca e Daniela Martani: il naufrago minaccia di abbandonare.

E’ iniziata esattamente la quarta puntata de L’Isola dei famosi, il reality che mette alla prova le abilità e la forza dei concorrenti presenti, i quali nella prima puntata hanno avuto modo di farsi conoscere e raccontare qualcosa sulla loro persona. Tutti, possiamo dire, che hanno già colpito i telespettatori, e sicuramente, in questo percorso, daranno il meglio, affrontando le difficoltà, anche se, la durezza di tali sfide è forte. L’Isola dei famosi, ha già avuto un buon risultato di ascolti. Infatti, nelle dirette precedenti, sembra esserci stato un buon seguito da parte del pubblico. Ebbene, da pochissimo, è iniziata una nuova puntata, dopo l’ingresso in studio di Ilary Blasi e dei tre opinionisti. Colpo di scena, uno scontro è stato protagonista della diretta, ed ha spiazzato i telespettatori.

Scontro a L’Isola dei famosi: “Sei un cafone”, pungente frecciatina

Una puntata decisamente scoppiettante quella appena iniziata de l’Isola dei famosi, dato che gli imprevisti non sono mancati. Dopo l’incidente che ha visto protagonista Paul Gascoigne, che durante la prova ha subito un piccolo infortunio, la diretta è proseguita. E inaspettatamente, si è acceso uno scontro che ha visto al centro dell’attenzione Daniela Martani e Gilles Rocca. Infatti, tra i due, sembra che non ci sia una situazione di tranquillità. Il naufrago ha esposto le sue perplessità, dopo che la Martani ha affermato che la sua è una forte aggressività. Queste parole hanno acceso il temperamento di Rocca, che ha risposto minacciando di lasciare il gioco, perchè a suo parere, non può essere definito ‘aggressivo’. E nella questione è entrata anche Elettra Lamborghini: “Sei un cafone”, ha esposto l’opinionista, mentre Tommaso Zorzi ha difeso Gilles.

Anzi, il vincitore del Grande Fratello Vip ha cercato di placare la situazione. La discussione si è conclusa, dopo che la conduttrice ha preso parola, per mettere pace tra i due naufraghi.