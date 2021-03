Dopo aver dato alla luce la piccola Vittoria, Chiara Ferragni ha spiegato perché era truccata in sala parto: svelato il motivo del make-up.

Diventati da pochissimo genitori per la seconda volta, Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo i primi giorni accanto alla bellissima nuova arrivata Vittoria. La celebre coppia appare felicissima e condivide sui social molti scatti di primi teneri momenti con la bimba. Anche il dolcissimo Leone appare entusiasta della sorellina e, tramite il profilo di mamma e papà, ci regala tanti sorrisi. Tra le tante immagini postate dalla bionda influencer, anche una in cui la si vede truccata in ospedale subito dopo aver partorito. Come accade sempre in questi casi, a molti utenti social non è sfuggito questo particolare. La Ferragni ha fatto chiarezza in merito proprio in queste ore.

Chiara Ferragni, entrata in sala parto col make-up: la fashion blogger spiega perché

La bellissima influencer cremonese ha spiegato tramite i suo profilo Instagram che lo scorso lunedì, giorno del parto, era truccata girare un video di lavoro. Ha raccontato che si trovava sul set quando sono cominciate le prime contrazioni. Avvertito il medico, questi le ha consigliato di andare subito in ospedale. Certo è che il favoloso make-up ha resistito alla perfezione, come racconta Chiara. La moglie di Fedez non ha potuto fare a meno di ricordare quanto sia stata diversa e molto più agevole la nascita di Vittoria rispetto a quella di Leone, venuto al mondo dopo un travaglio piuttosto lungo. “Il trucco era top e ha resistito tutto il parto. Questo fa super ridere. Soprattutto rispetto al primo parto, quando ero davvero sudata, tutta sfatta”, ha detto l’imprenditrice digitale. La piccola, che la mamma ha deciso allattare in modo naturale, è nata dopo solo cinquanta minuti di contrazioni dolorose.

