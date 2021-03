Belen Rodriguez ha letteralmente sbottato contro gli haters: la modella e showgirl argentina non ha potuto fare a meno di intervenire dopo aver letto alcuni commenti.

Belen Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione. E’ una delle donne più amate d’Italia: modella e showgirl argentina, è sempre stata al centro della cronaca rosa per le sue love story. Dopo la fine del matrimonio con Stefano de Martino, ha intrapreso una relazione con Antonino Spinalbese. La coppia aspetta una bimba: mamma Belen regalerà una sorellina al piccolo Santiago, nato dalla storia con l’ex marito Stefano. E’ stata lei stessa a raccontare tutti i dettagli sulla storia d’amore con l’hair stylist a Verissimo! Come tutti i personaggi pubblici, anche lei spesso si ritrova a fare i conti con gli haters: negli ultimi minuti la Rodriguez ha sbottato contro alcuni che hanno commentato uno dei suoi ultimi post. Ecco le parole dell’argentina.

Belen Rodriguez senza freni contro gli haters: “Sono assolutamente fatti miei”

Belen Rodriguez non ci sta e sbotta contro alcuni haters che hanno lasciato commenti poco piacevoli ad un post pubblicato nelle ultime ore dalla modella. La showgirl in foto è al fianco del compagno, Antonino Spinalbese. Qualcuno ha scritto parole che non sono andate affatto giù: Belen ha così deciso di intervenire e parlare attraverso le IG story.

“Ho postato una storia ieri con il mio compagno, ho letto cose allucinanti. Prima di tutto è stata criticata la mia giacca, perché ero coperta? Ognuno si veste come gli pare. La mia vita privata, con chi scelgo di passare la vita, sono assolutamente fatti miei” sono le parole di Belen nelle sue Instagram story. Una bella ‘ramanzina’ contro coloro che hanno ‘giudicato’ la sua vita, conto gli haters che purtroppo, non sempre si riesce ad ignorare. La foto di cui si parla è questa:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Per fortuna, Belen Rodriguez è una donna forte che vive felice la sua vita e non si lascerà ovviamente trasportare dalle critiche o dai commenti negativi che riceve. E’ giusto però intervenire: quando è troppo, è troppo!