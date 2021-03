Francesca Fialdini è un’apprezzatissima conduttrice televisiva, ma avete mai visto la sua mamma? Spunta uno scatto: è splendida come lei.

È la colonna portante del programma ‘Di noi…a ruota libera’, Francesca Fialdini. In onda ogni Domenica pomeriggio dopo il classico appuntamento con la grandissima Mara Venier, la conduttrice televisiva intrattiene il suo pubblico con uno show davvero incredibile e più che interessante. Cosa sappiamo, però, su di lei? Sappiamo benissimo che il debutto della Fialdini sul piccolo schermo è avvenuto tantissimi anni fa. E che, da quel momento, non si è mai più fermata. E, tra l’altro, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Professionale, bella, simpatica, divertente e sempre sul pezzo, Francesca è davvero inarrestabile. Ed entra di diritto nelle vere e proprie regine della televisione italiana. Siete curiosi, però, di conoscere qualche cosa in più su di lei? Ad esempio, avete mai visto la sua mamma? ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato un scatto inedito davvero inedito. Che, tra l’altro, la ritrae proprio in sua compagnia. Siete curiosi anche voi di vederla? Certamente: ogni vostro desiderio, è un ordine per noi. Prima di farlo, però, vi anticipiamo: è meravigliosa proprio come sua figlia.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Francesca Fialdini, avete visto la mamma? Splendida proprio come lei

Francesca Fialdini, insieme a tantissimi altri fantastici ospiti, sarà la protagonista indiscussa di questa terza puntata de ‘La Canzone segreta’. Si, avete letto proprio bene: la bellissima conduttrice de ‘Da Noi…a ruota libera’ sarà proprio colei che si emozionerà e divertirà sulle note delle sue canzoni del cuore. In attesa di poterci emozionare anche noi insieme a lei, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di suo fratello, ma siete curiosi di conoscere ad esempio qualche cosa in più sui suoi genitori? Tranquilli, ci pensiamo noi. Controllando in ogni minima sfaccettatura il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato una fotografia della Fialdini in compagnia di sua mamma. Si, è proprio così: di scatti fotografici, bisogna ammetterlo, ce ne sono davvero diversi sul suo profilo Instagram. Eppure, quello che ha maggiormente catturato la nostra attenzione è stato proprio quello in compagnia di sua madre. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: sono due donne davvero magnifiche. A questo punto, la domanda è d’obbligo: anche voi volete vederla? Ci pensiamo immediatamente!

Eccole qui: mamma e figlia. Non abbiamo molte notizie sulla madre di Francesco Fialdini, ve lo anticipiamo. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere dalla foto riproposta in alto, le due donne sono davvero magnifiche insieme. Una è bionda e un’altra è mora, è vero! Però, sono fantastiche insieme. Siete d’accordo?