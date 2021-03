Noemi è una famosissima ed apprezzatissima cantante, ma sapete che questo non è affatto il suo vero nome? Il ‘retroscena’ sullo pseudonimo.

Reduce dall’incredibile successo riscontrato nel corso della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, la bellissima Noemi è pronta a far emozionare ed incantare tutti i suoi sostenitori. Proprio tra pochissime ore, in compagnia di altri fantastici ospiti, la cantante sarà la protagonista indiscussa di una nuova ed imperdibile puntata di ‘Verissimo’. A partire dalle ore 15:30, infatti, Silvia Toffanin sarà al timone di un altro appuntamento del suo programma. In attesa, però, di scoprire tutte le loro dichiarazioni, siete curiosi di conoscere qualche curiosità in più su di lei? Sappiamo benissimo che il debutto di Noemi sul piccolo schermo è avvenuto tantissimi anni fa. Quando, per la prima volta in assoluto, ha preso parte ad X-Factor. E che, da quel preciso momento, non si è mai più fermata. La domanda che, però, adesso vi facciamo è un’altra: sapete che questo nome con cui la conosciamo non è affatto il suo nome di battesimo? Si, avete letto proprio bene. Noemi, a quanto pare, non è altro che uno pseudonimo. Ecco, ma perché ha scelto proprio questo come nome d’arte? Scopriamo il ‘retroscena’.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Noemi, sapete qual è il suo vero nome? Non tutti conoscono il ‘retroscena’

Recentemente l’abbiamo vista sul palco di Sanremo, splendida più che mai, sulle note del suo brano ‘Glicine’, ma, diciamoci la verità, la carriera di Noemi conta tantissimi altri successi davvero intramontabili. Con ben otto album pubblicati, la giovanissima cantante è una delle voci più amate ed apprezzate di tutto il panorama musicale nostrano. Cosa sappiamo, però, su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di suo marito. Adesso, però, vogliamo concentrare la vostra attenzione su un altro aspetto della vita della cantante. Facciamo esattamente riferimento al suo nome. Sapete che questo con cui l’abbiamo conosciuta ad X-Factor non è affatto quello di battesimo? Si, avete letto proprio bene: la cantante non si chiama affatto così. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: qual è il suo vero nome? E, soprattutto, perché ha scelto proprio questo come pseudonimo? Ovviamente, vi risponderemo ad ogni cosa. Tocca, però, procedere con ordine. Il vero nome di Noemi, stando a quanto si legge dal web, è Veronica. Perché, quindi, la scelta di questo pseudonimo? Da quanto si apprende, sembrerebbe che Noemi sia il nome con cui la madre avrebbe voluto chiamarla così al momento della sua nascita, ma che poi, per un motivo o per un altro, ha deciso di non darle più.

Un retroscena davvero inedito, c’è da ammetterlo. Ma voi ne eravate a conoscenza?