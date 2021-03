Tommaso Stanzani prima di Amici 20: com’è cambiato il ballerino, uno degli allievi della squadra della Celentano.

Manca pochissimo alla seconda puntata del serale di Amici 20! Come sempre, la fase finale del talent show di Canale 5 si svolge nelle puntate in prima serata, che quest’anno vanno in onda ogni sabato. Puntate ricche di sfide ed emozioni: ne resterà solo uno, che si porterà a casa il premio finale. E tra gli allievi più amati di questa edizione c’è senza dubbio lui, Tommaso Stanziani, uno dei ballerini della scuola. Voluto da Alessandra Celentano, Tommaso viene dal pattinaggio artistico e studia danza solo da qualche anno, ma le sue potenzialità sono davvero eccezionali. Ma siete curiosi di vederlo in qualche scatto del passato? Tenetevi forte, così non lo avete mai visto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Tommaso Stanzani prima di Amici 20: com’è cambiato il ballerino, alcuni scatti di Instagram

Tommaso è uno dei ballerini più amati di questa edizione di Amici. Elegante e super talentuoso, fa parte dell’agguerritissimo team guidato dalla Celentano e Rudy Zerbi. Questa sera lo vedremo esibirsi in varie coreografie, ma siete curiosi di vedere com’era Tommaso prima della sua esperienza ad Amici? Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo trovato qualche scatto davvero interessante! Da una dolcissima foto da bambino ad uno scatto nella sua versione “selvaggia”, ecco un tuffo nel passato del ballerino:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzanii)

Eh si un Tommaso davvero dolcissimo! Ma eccolo più selvaggio che mai, con tanto di bandana nei capelli:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzanii)

Eh si, un Tommaso che non siamo abituati a vedere, ma bellissimo come sempre. E voi, seguirete la puntata di questa sera di Amici? Ci saranno come sempre tanti ospiti, tante sfide avvincenti e, purtroppo, altre due eliminazioni. Se non temete gli spoiler e volete sapere tutto ciò che accadrà nella seconda puntata e chi lascerà definitivamente il programma, allora cliccate qui!