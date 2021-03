Nel corso della sua recentissima ospitata a Verissimo, Lucilla Agosti ha raccontato di avere avuto ben tre aborti: cos’è successo.

Quella andata in onda oggi, Sabato 27 Marzo, è stata una puntata di Verissimo davvero imperdibile. Ricca di ospiti davvero incredibili e fantastici, l’appuntamento con il programma di Silvia Toffanin ha saputo regalare delle emozioni e, soprattutto, delle confessioni davvero inedite. Abbiamo assistito, ad esempio, alle dolcissime lacrime di Francesco Arca. Oppure, ad un vero e proprio racconto inedito di Maria Elena Boschi alla padrona di casa. Ma non è affatto finita qui. Per la prima volta in assoluto, Lucilla Agosti ha raccontato di avere avuto ben tre aborti. Una vera e propria drammatica confessione, da come si può chiaramente comprendere. Durante la quale, tra l’altro, la conduttrice televisiva e radiofonica non ha affatto nascosto la sua emozione. Ma cos’è esattamente successo, a questo punto? Scopriamo nel minimo dettaglio le sue parole.

Verissimo, Lucilla Agosti confessa: ‘Ho avuto tre aborti’

Nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo, Lucilla Agosti si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, senza filtri. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, la conduttrice televisiva e radiofonica ha raccontato alcuni episodi che le sono capitati nel corso della sua vita. E che, com’è giusto che sia, l’hanno fortemente segnata. In primis, la Agosti ha ricordato le molestie subite quando aveva soltanto dodici anni da un amico del papà di una sua amichetta. Ed in seguito ha raccontato di aver avuto ben tre aborti. Dopo aver messo al mondo i suoi primi due figli, purtroppo, Lucilla ne ha persi altre tre. Provocando in lei, com’è giuso che sia, un dolore davvero immenso. ‘Mi faceva male che le persone che mi erano vicine mi dicessero ‘accontentati, significa che non devi averne un altro’, ha detto Lucilla Agosti a Silvia Toffanin. Spiegando, quindi, il dramma del passato.

‘Quando due gravidanze vanno avanti bene, con facilità ed hai facilità a rimanere incinta, non prendi in considerazione che possa succedere che il tuo corpo ti abbandoni’, ha raccontato la Agosti. Fortunatamente, dopo questo immenso dolore, Lucilla è riuscita a coronare il suo sogno più grande. E, il 3 Novembre del 2017, è diventata mamma della piccola Alma.