Una clamorosa novità è in arrivo per Gilles Rocca, che a quanto pare, ben presto, lo vedremo nuovamente in televisione: ma dove?

Sappiamo, Gilles Rocca è uno dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Entrato nella prima puntata, ha già avuto modo di manifestare pienamente le sue capacità e la sua forza, dato che, ha affrontato fin dall’inizio prove abbastanza pesanti. Soltanto nella precedente puntata, esattamente giovedì 25 marzo, il naufrago ha avuto un confronto molto acceso con Daniela Martani, conclusosi grazie all’intervento della conduttrice, che ha cercato di mettere un po’ di pace in una situazione di forte stress. Gilles, negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione per aver vinto Ballando con le stelle, in coppia con Lucrezia Lando. Ma com’è noto, è anche un attore brillante. E proprio a tal proposito, a quanto pare, a breve, apparirà nuovamente in televisione: esattamente dove?

Gilles Rocca, dove lo vedremo: accadrà prossimamente, che sorpresa

Gilles Rocca è sicuramente uno dei naufraghi che ha già riscosso l’attenzione del pubblico, dato che, a L’isola dei famosi sta dimostrando di essere un vero leader. L’abbiamo conosciuto particolarmente a Ballando con le stelle, dove in coppia con la maestra di ballo, Lucrezia Lando, ha dimostrato le sue capacità, che l’hanno portato, insieme alla donna, alla vittoria finale. Sappiamo, Gilles è anche un attore, e in questi anni, è stato presente in diversi film. Non tutti sanno, però, che a breve lo vedremo in televisione. Siete curiosi di scoprire dove? A quanto pare, il naufrago ha recitato una parte, prima di Ballando, in una puntata della nuova fiction Rai, La fuggitiva, che vede come protagonista Vittoria Puccini. La serie dovrebbe andare in onda il 12 aprile.

Ovviamente, al momento Gilles è a L’Isola dei famosi, e non sappiamo, cosa succederà in questo suo percorso in Honduras.