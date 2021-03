Alessia Marcuzzi è particolarmente legata ai suoi genitori, ma voi avete mai visto il suo papà? Su Instagram, spunta un video: che forza!

È una delle più grandi conduttrici di sempre, Alessia Marcuzzi. Colonna portante di numerosi programmi di successo, tra cui Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Festivalbar e tantissimi altri, la conduttrice romana decanta di un seguito davvero clamoroso. Sarà per la sua immensa di bellezza, di cui ce ne da ampio sfoggio ogni settimana a Le Iene, ma anche sul suo canale Instagram ufficiale, sarà per la sua simpatia e spontaneità, fatto sta che la Marcuzzi è, senza alcun dubbio, amata davvero da tutti. Che siano piccini o che siano grandi, la bella Alessia vanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo esattamente su di lei, però? In particolare, cosa sappiamo sulla sua famiglia ed, ovviamente, sui suoi genitori? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua mamma. Con la quale, tra l’altro, Alessia ha un rapporto davvero speciale ed unico. Cosa sappiamo, però, del suo papà? Piuttosto, voi l’avete mai visto? Sbirciando il suo profilo Instagram, siamo incappati in un video davvero inedito dell’uomo che, soprattutto, sottolinea la sua simpatia e forza della natura. Volete vederlo anche voi? Vi accontentiamo subito.

Alessia Marcuzzi, avete mai visto il suo papà?

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, Alessia Marcuzzi non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. E così, seppure dietro lo schermo di un telefonino, la conduttrice romana è solita intrattenere il suo pubblico social con deliziosi scatti fotografici. Non stiamo parlando, sia chiaro, di incantevoli selfie, ma anche di altri che la ritraggono in compagnia della sua famiglia. Numerose, infatti, sono le fotografie che la mostrano in compagnia di sua figlia e di suo marito, ma altrettanto diverse, però, sono gli scatti che la ritraggono in compagnia dei suoi genitori. L’ultimo, ad esempio, risale proprio al giorno della Festa del Papà. Venerdì 19 Marzo, infatti, per osannare e festeggiare la figura del suo papà, Alessia Marcuzzi non ha affatto potuto fare a meno di mostrare un video inedito di lui. Che, soprattutto, sottolinea la sua immensa simpatia e spropositata forza della natura. Viene ripreso mentre gioca, in compagnia di sua moglie, di sua figlia e della sua famiglia, al classico ‘Nomi, cose e città’, il signor Eugenio Marcuzzi. E la bella Alessia non può affatto fare a meno di sottolineare la sua simpatia.

‘Con questa carrellata di video che vi invito a guardare (gli ultimi due i miei preferiti), capirete la follia di casa Marcuzzi’, scrive Alessia a corredo di questi video che ritraggono la forza di suo padre. Insomma, sembrerebbe proprio che la simpatia sia una dote di famiglia. Siete d’accordo?