Attraverso una serie di Instagram Stories, Barbara D’Urso non ha affatto potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una rivelazione ‘choc’.

Oltre ad essere la regina indiscussa di Canale 5, Barbara D’Urso è anche la ‘queen’ assoluta di Instagram. Con un profilo social che conta più di 2 milioni e mezzo di followers e ben 6131 post, la conduttrice napoletana entra di diritto tra le vere e proprie stelle del famoso social. Attivissima e seguitissima, la D’Urso è sempre solita aggiornare e comunicare con i suoi sostenitori. E così, oltre ad incantevoli scatti fotografici talvolta ‘recenti’, ma anche appartenenti al passato, la regina di Mediaset non perde mai occasione di poter raccontare al suo pubblico tutto quello che le succede. Lo ha fatto, ad esempio, quando, nei mesi scorsi, è stata vittima di un incidente. E lo ha rifatto anche qualche ora fa. Quando, il giorno dopo l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, la bella Barbara si è messa ad interagire con i suoi followers. E si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione incredibile. Siete proprio curiosi di sapere cosa ha detto? Vi accontentiamo immediatamente!

Barbara D’Urso l’ha rivelato su Instagram: da non credere!

Proprio Domenica 28 Marzo, Barbara D’Urso è stata al timone dell’ultima puntata di questa edizione di Live-Non è la D’Urso. A differenza delle stagioni scorse, quest’anno la conduttrice campana ha deciso di anticipare la chiusura del suo prime time. E di allungare, però, lo show della Domenica pomeriggio. A partire dal 4 Aprile, infatti, Domenica Live avrà ben quattro o, addirittura, cinque ore di diretta. Insomma, una notizia davvero fantastica. E che, com’è giusto che sia, la diretta interessata non ha affatto potuto fare a meno di rivelarlo al suo pubblico. E, badate bene, questa non è affatto l’unica cosa che non si è trattenuta dal dire. Proprio pochissime ore fa, la bella D’Urso è intervenuta sul suo canale Instagram ufficiale. E si è lasciata andare, come dicevamo precedentemente, ad una vera e propria rivelazione sorprendente. ‘Vi prego di notare l’accappateuccio che ho qui da stamattina alle 8 in camerino. Vi prego di notare i miei occhi’, dice Barbara D’Urso al suo pubblico social. Prima di rivelare loro di aver dormito soltanto venticinque minuti. Un vero e proprio ‘record’, c’è da ammetterlo. Ecco, ma perché ha dormito così poco? La risposta è davvero semplice: subito dopo la conclusione di Live-Non è la D’Urso, la conduttrice ha raccontato della magnifica sorpresa avvenuta per lei in studio. E, molto probabilmente, avrà fatto molto tardi.

Non temere, però, cara Barbara. Nonostante tu abbia dormito soltanto 25 minuti, nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di Lunedì 29 Marzo sei stata davvero strepitosa. Come sempre, d’altronde!