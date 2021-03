Nella puntata di Lunedì 29 Marzo de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha sfoggiato dei sandali da sballo: sapete il prezzo?

Anche per la quinta puntata de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha sfoggiato un look davvero da urlo. Lo aveva già ‘spoilerato’ nel corso del suo intervento ad Isola Party, è vero. Ma è soltanto nel corso della diretta che la regina del twerk ci ha dato ampio sfoggio della sua immensa bellezza. Con indosso un lungo camicione di colore rosa ed abbellito da diversi fantasie tutte colorate, la Lamborghini ha incantato ed ammaliato tutti i telespettatori dell’adventure reality. Anche perché, diciamoci la verità, reazione differente non si poteva affatto avere. Ieri sera, ma come in tutti gli altri appuntamenti, la splendida Elettra era davvero bellissima. Ecco, ma siete curiosi di conoscere tutti i dettagli del suo outfit? Purtroppo, non ci è dato sapere il brand del camicione e né tantomeno il suo prezzo. Discorso differente, invece, per le sue scarpe. Con un colore abbinato al colletto del suo abito, la Lamborghini ha sfoggiato un paio di sandali davvero da sballo. Ecco, ma a quanto ammonta il loro prezzo? Volete proprio saperlo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, conoscete il prezzo dei sandali sfoggiati in diretta?

Cosa sappiamo del look di Elettra Lamborghini della puntata de L’Isola dei Famosi di Lunedì 29 Marzo? Dopo la splendida camicia della scorsa settimane e l’abito da urlo della sua prima puntata, siete curiosi di sapere tutti i dettagli? Purtroppo, come dicevamo precedentemente, non abbiamo alcuna informazioni sul prezzo del camicione sfoggiato. Quello di cui, però, possiamo parlarvi fa riferimento ai suoi sandali. Con dei tacchi vertiginosi e davvero da sballo, la regina del twerk ha sfoggiato un paio di scarpe davvero da sballo. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il loro prezzo? Stando a quanto si apprende dall’Instagram Stories caricata dall’opinionista dell’adventure reality, sembrerebbe che i sandali appartengano ad un noto e famosissimo brand italiano. Ma com’è possibile sapere il loro prezzo? La risposta è davvero semplice: andando sul sito ufficiale del marchio, sembrerebbe che il costo dei sandali si aggirerebbe intorno ai 59,99 euro. Un prezzo, diciamoci la verità, più che accessibile.

Cosa aspettate, quindi? I sandali di Elettra Lamborghini vi hanno mandato in visibilio? Acquistateli immediatamente: sono ancora disponibili!