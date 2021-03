Uomini e Donne, chi è Alessandro: età, lavoro e Instagram del cavaliere del Trono Over, protagonista della trasmissione di Canale 5.

Tutti pazzi per Uomini e Donne. Da ormai tantissimi anni, la trasmissione di Maria De Filippi è un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che ogni pomeriggio seguono con passione le vicende dei troni più amati della tv. A rendere più dinamica la trasmissione, la continua presenza di new entry, sia per quanto riguarda i corteggiatori del classico che il parterre dell’ Over. E proprio per quanto riguarda il Trono Over, tra i protagonisti indiscussi delle ultime puntata c’è lui, Alessandro. Per molte settimane diviso tra la frequentazione con Maria Tona e quella con Federica, il cavaliere appare quasi in tutte le puntate. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui? Siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, tutte le curiosità su Alessandro, il cavaliere del Trono Over conteso tra Maria e Federica

Alessandro, Maria e Federica: è stato questo uno dei ‘triangoli’ più accesi delle ultime puntate di Uomini e Donne. Il cavaliere del Trono Over, infatti, è stato per lungo tempo indeciso tra le due dame, così diverse tra loro, ma con le quali si trovava bene allo stesso modo. Nella scorsa puntata, però, la conoscenza con Maria sembra essere arrivata al capolinea: un’indiscrezione anticipa persino che la dama abbia lasciato la trasmissione. Alessandro quindi proseguirà la conoscenza soltanto con Federica o subentreranno nuove dame? Staremo a vedere! Nel frattempo, conosciamo meglio il cavaliere. Originario della Liguria e nato il 13 aprile del 1981, da quanto si apprende sul web in passato Alessandro ha fatto parte dell’esercito, ma ora lavora nel campo della ristorazione. Il suo cognome è Pitti Inticu, ed è con il suo nome e cognome che potrete trovarlo su Instagram. Il suo profilo, al momento, conta poco più di 5300 followers. Ecco uno degli scatti condivisi di recente dal cavaliere:

Riuscirà Alessandro a trovare in grande amore grazie alla trasmissione di Maria De Filippi? Non glielo auguriamo con tutto il cuore. Per essere aggiornato su tutte le novità dei troni più amati della tv, non perderti le nuove puntate, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14 e 45. Stay tuned!