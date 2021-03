Giulia Salemi e Dayane Mello di nuovo insieme dopo l’esperienza nella casa del GF Vip: dove le vedremo e quando.

I telespettatori lo hanno definito il “plot twist” più bello del GF Vip 5. Parliamo del legame tra Giulia Salemi e Dayane Mello, due tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del reality. Il rapporto tra le due concorrenti, infatti, non è stato sempre rose e fiori. Al contrario, per alcune settimane le due gieffine erano acerrime rivali! Nell’ultimo periodo, però, qualcosa è cambiato: dopo il terribile lutto che ha colpito Dayane, Giulia ha deciso di azzerare tutto e ripartire da zero. Da quel momento, tra le due concorrenti è nata un’amicizia vera e solida, che continua anche all’esterno della casa. Ma non è tutto: le “Daylia”, come sono state denominate dai fan, si ritroveranno anche in un altro programma! Quale? Vi sveliamo tutti i dettagli.

Giulia Salemi e Dayane Mello, nuova esperienza insieme dopo il GF Vip: tutti i dettagli

Quello tra Giulia Salemi e Dayane Mello è uno dei rapporti più belli nati al GF Vip 5. Le due concorrenti, in realtà, si conoscevano già prima dell’esperienza nel reality, ma è all’interno della casa che hanno potuto scoprire tanti lati che non conoscevano l’una dell’altra. Un rapporto fatto di alti e bassi, dove non sono mancate liti molto accese. Ma, alla fine, tra le due è nata un’amicizia stupenda. Che continua fuori dalla casa: le ex gieffine si sentono spesso e si sono incontrate qualche giorno fa a Milano. Ma non è tutto: c’è una meravigliosa notizia per le fan della Daylia! Come annunciato ieri, a partire dal 16 aprile Giulia Salemi condurrà Salotto Salemi, un nuovo programma che sarà trasmesso su Mediaset Play. Un programma total pink, dedicato al make up e a tutto l’universo femminile. Per ogni puntata, quindi, Giulia ospiterà un personaggio, che si affiderà alle sue mani per un trucco personalizzato e quattro chiacchiere ‘senza filtri’ tra amiche. E indovinate chi sarà una delle sei super ospiti di Salotto Salemi? Proprio così, Dayane Mello! La modella brasiliana sarà una delle ospiti di Giulia nel suo nuovo programma e le fan non vedono l’ora di rivederle insieme!

Il programma di Giulia nasce da un format ideato proprio dalla giovane influencer durante il lockdown: Salotto Salemi è nato sul suo profilo Instagram! Adesso, però, è una vera e propria trasmissione. Una gioia immensa per la modella italo persiana, che, oltre ai successi lavorativi, si gode il suo grande amore con Pierpaolo Pretelli: la storia nata al GF Vip prosegue a gonfie vele.