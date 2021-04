Un passo dal cielo, chi è Carlo Cecchi, l’attore che interpreta il ruolo di Christoph: età, carriera, e questo suo primo debutto in televisione.

Questa sera, andrà in onda la prima puntata della serie televisiva Un passo dal cielo; la fiction è arrivata alla sua sesta stagione. Protagonista della serie Daniele Liotti, che sarà accompagnato da importanti attori, tra vecchie conoscenze e grandi arrivi. Ebbene, come abbiamo espresso inizialmente, tra gli interpreti di questa nuova serie anche Carlo Cecchi, attore di Teatro, che ha assunto il ruolo di Christoph. Ma scopriamo qualcosa in più sul conto di Cecchi.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Carlo Cecchi in ‘Un passo dal cielo’: chi è l’attore che interpreta Christoph, tutto quello che c’è da sapere

Manca sempre meno, e questa sera, giovedì 1 aprile, andrà in onda la sesta stagione della serie Un passo dal Cielo, che in questi anni ci ha accompagnato e conquistato con una trama davvero scoppiettante e mai noiosa. Daniele Liotti sarà affiancato da vecchie conoscenze e new entry. Tra gli attori, Enrico Iannello, Giusy Buscemi, Anna Dalton, Aurora Ruffino, Serena Iansiti, Filippo De Carli, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Gianmarco Pozzoli e Carlo Cecchi. Soffermiamo, adesso, la nostra attenzione proprio su quest’ultimo, ovvero Cecchi. Ebbene, per lui questa è una grande novità, dato che rappresenta il debutto in televisione, all’età di 82 anni. L’attore, infatti, appartiene al meraviglioso mondo del teatro, ed è un regista teatrale. Nella sua carriera ha diretto e interpretato autori diversi come Brecht, Majakovskij, Büchner, Molière, Pinter, Shakespeare, Beckett; nel cinema ha interpretato, tra le altre pellicole: Morte di un matematico napoletano, La scorta di R. Tognazzi, Il bagno turco di F. Ozpetek, Appassionate, Un delitto impossibile, Io sono con te, Seta, e tantissimi altri ancora.

Cecchi, in questi anni, ha ottenuto, inoltre, numerose candidature come migliore attore protagonista, e il merito si deve certamente al suo talento. Come abbiamo anticipato, è la new entry, della serie Un passo dal cielo, ma questa sua entrata rappresenta anche il suo debutto in televisione, giunto ad 82 anni. Sicuramente, l’attore ci conquisterà e stupirà con la sua incredibile arte.