Serena Enardu e il figlio Tommaso positivi al Covid: “Supereremo anche questa”, l’annuncio è arrivato attraverso i social.

Serena Enardu e il figlio Tommaso sono risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo è stata l’ex protagonista di Uomini e Donne, attraverso un post condiviso sul suo canale di Instagram. Fortunatamente, entrambi hanno sintomi lievi: “Supereremo anche questa amore mio”, scrive la Enardu, ringraziando tutti per i messaggi di affetto e di supporto ricevuti. Qualche ora fa, anche la sorella gemella Elga aveva annunciato la sua positività al Coronavirus. In seguito, il messaggio condiviso da Serena qualche ora fa.

Serena Enardu e il figlio Tommaso positivi al Covid: “I sintomi si sono palesati in maniere forma lieve”

Serena Enardu e il figlio Tommaso, di 16 anni, hanno contratto il Covid 10. Per fortuna, in entrambi si sono palesati sintomi lievi. A renderlo noto è stata proprio l’ex protagonista di Temptation Island, attraverso un post condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram, in cui comunica anche le date dei prossimi tamponi. Ecco le parole di Serena sui social:

Il post è stato invaso dai commenti di fan e amici, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla influencer sarda dopo la notizia. Non possiamo che unirci a loro ed augurare a Serena e Tommaso una velocissima guarigione.

La fine della storia con Pago

E proprio qualche settimana fa, sempre attraverso i social, Serena ha annunciato la rottura definitiva con Pago. La coppia è stata protagonista di un infinito tira e molla: dopo la separazione a Temptation Island e il ritorno di fiamma al GF Vip 5, Serena e Pago si erano nuovamente lasciati, per poi riavvicinarsi negli ultimi periodi. Adesso, però, la storia sembra essere arrivata davvero al capolinea. In alcuni video caricati nelle sue stories, la Enardu ha ammesso che entrambi ci hanno provato in tutti i modi per far funzionare la storia, ma purtroppo non c’è stato il lieto fine.