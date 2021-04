Pochissimi giorni fa, Belen Rodriguez si è dilettata a truccare sua mamma Veronica: risultato perfetto, ma quel dettaglio non sfugge.

È da sempre particolarmente legata alla sua famiglia, Belen Rodriguez. Trasferita in Italia quando aveva soltanto diciannove anni, la showgirl non ha mai nascosto di provare un profondo e smisurato affetto per i suoi genitori ed, ovviamente, i suoi fratelli. Ce ne danno ampio testimonianza, ad esempio, i numerosi scatti che, spesso e volentieri, l’argentina condivide con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, attraverso una serie di Instagram Stories, la Rodriguez ha voluto mostrare l’incredibile trucco che ha voluto fare sul volto della sua bellissima mamma Veronica. Siete curiosi anche voi di vedere il risultato? Ovviamente, ve lo mostreremo immediatamente, state tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, è davvero bellissima. Quello che, però, non è assolutamente passato inosservato è un ‘clamoroso’ dettaglio. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. A corredo dello scatto, infatti, sono giunti tantissimi commenti che non soltanto mettono in risalto la bellezza della donna, ma che non possono fare a meno di notare questo incredibile ‘dettaglio’. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Belen Rodriguez trucca mamma Veronica: avete notato anche voi quel dettaglio?

La quarantena, si sa, ci da l’opportunità di dare ampio sfogo alle nostre passioni. E lo sa bene la bellissima Belen Rodriguez. Che, in attesa della nascita della sua secondogenita, si diletta a ‘sperimentare’ e perfezionare le sue doti. Qualche giorno fa, ad esempio, la showgirl ha deciso di truccare sua mamma Veronica. E, vi assicuriamo, il risultato è davvero pazzesco. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente, state tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, come sempre, la madre di Belen è davvero favolosa. Guardare per credere!

Davvero bellissima, vero? Non si può dire affatto nulla in contrario, ammettiamolo! Tuttavia, quello che non può assolutamente passare inosservato è un dettaglio che, come dicevamo precedentemente, è stato notato davvero da tutti. In un vero e proprio batter baleno, infatti, sono giunti tantissimi commenti a corredo del post in questione che mirano a sottolineare proprio ciò che stiamo dicendo. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Guardate un po’ qui.

Si, avete letto proprio bene: non è assolutamente passata inosservata è la smisurata somiglianza che mamma Veronica ha con la bella Belen. È vero, c’è chi dice anche che assomiglia a Monica Bellucci. Ma, vi assicuriamo, sono davvero tantissimi che non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra mamma e figlia. In effetti, sono due vere e proprie gocce d’acqua. Siete d’accordo?