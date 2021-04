Amici 20, Samuele Barbetta prima di Amici: com’è cambiato in questi anni, lo scatto social conquista tutti.

Amici di Maria De Filippi è un talent show che da anni riscontra un tale successo, tanto da posizionarsi sicuramente tra i programmi più visti e seguiti in assoluto. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria vissuta dal nostro Paese e da tutto il mondo, per la diffusione del Coronavirus, sono stati inseriti dei cambiamenti. I ragazzi, ballerini e cantanti, sono sotto lo stesso tetto, per evitare contatti esterni, e devono cucinare e pulire. Anche ora, passati alla fase Serale, non sono stati divisi in casette differenti, ma hanno continuato a vivere nella stessa casa. Come abbiamo espresso, il Serale è arrivato, e tutti gli allievi sono riusciti a passare a questa fase successiva. Tra i protagonisti di questa edizione, spicca certamente Samuele Barbetta, nel team Peparini-Pettinelli, e allievo della maestra di danza. Sui social, i suoi follower sono decisamente aumentati, e proprio sul suo profilo instagram, è emersa una foto di qualche anno fa: com’era prima di Amici.

Amici 20, Samuele Barbetta: com’era prima di Amici, spunta lo scatto social

Quest’anno Amici è pieno di talenti, cantanti e ballerini, tutti hanno le qualità giuste per arrivare davvero in alto. L’intera classe, come sappiamo, è arrivata al Serale. Performance strabilianti, e momenti ricchi di entusiasmo, hanno fatto parte di queste prime puntate, che hanno lasciato il pubblico senza parole. Tra gli allievi di questa edizione, spicca certamente Samuele Barbetta, ballerino, entrato nel team di Veronica Peparini, insieme a Giulia Stabile. Samuele, in questo lungo percorso, ha manifestato il suo pieno talento, l’arte portata nella scuola ha spiazzato amorevolmente tutti. Il ballerino ha più volte portato in scena balli da lui coreografati, lasciando il pubblico senza parole. Tale apprezzamento ha portato ad un aumento di follower sul suo profilo instagram. Proprio qui, andando indietro, è spuntato uno scatto di qualche anno fa.

Com’è possibile vedere, si tratta di una foto pubblicata esattamente nel 2017, quindi, un tempo non molto lontano. Samuele era di poco più giovane.

L’artista ad Amici di Maria De Filippi si è posizionato sicuramente tra i ballerini più amati ed apprezzati in assoluto. La sua grande creatività, in tutti questi mesi, ha stupito e incantato, e arrivato al Serale, sta continuando ad abbracciare lo studio con la sua arte.