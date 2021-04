Anna Pettinelli, la ricordate al Festival di Sanremo? Non tutti lo sanno, ma è stata presente in una veste diversa.

Conduttrice radiofonica, opinionista, e conduttrice televisiva, Anna Pettinelli è un noto personaggio del mondo dello spettacolo. La ricorderemo certamente insieme al suo compagno, Stefano Macchi, doppiatore e attore, nel programma Temptation Island. Un percorso che sicuramente ha messo in luce l’amore forte che è presente fra i due. Alla fine del viaggio attraverso i sentimenti, la coppia è uscita insieme. Da qualche anno, Anna Pettinelli veste il ruolo di maestra di canto ad Amici di Maria De Filippi, insieme a Rudy Zerbi e, quest’anno, ad Arisa, new entry del talent show. La Pettinelli, ha, alle spalle, una carriera ricchissima, la ricordate al Festival di Sanremo? Non tutti sanno che è stata presente anche alla kermesse musicale: ma esattamente in quale veste?

Anna Pettinelli al Festival di Sanremo: ricordate in quale veste ha partecipato?

La stiamo vedendo nel suo ruolo di maestra di canto nel talent show Amici di Maria De Filippi, e ci sta letteralmente conquistando. Anna Pettinelli, spesso in scontro, in particolar modo con Rudy Zerbi, ha nel suo team il cantante Aka7even, in squadra con Samuele e Giulia, allievi di Veronica Paparini. Nella seconda puntata, l’allievo della Pettinelli ha quasi rischiato di uscire, ma trovatosi al ballottaggio con Leonardo, è riuscito a superare la prova. Anna è sicuramente una delle insegnanti più amate ed apprezzate, sempre pronta a dire la sua. Nella sua carriera spiccano diversi ruoli importanti, infatti, è stata presente in moltissimi programmi. Ma sapete che la schietta maestra di canto è stata anche al Festival di Sanremo? Ebbene sì, Anna Pettinelli è stata nella kermesse musicale in veste di co-conduttrice sia nel 1983, sia nel 1986.

A quanto pare, la bella conduttrice, in tutti questi anni, si è data molto da fare, e ha raggiunto, grazie al suo talento, grandi traguardi.