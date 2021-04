Secondo le Anticipazioni di Domenica In, la puntata del 4 aprile 2021 sarà piena di sorprese: chi sono tutti gli ospiti di questa scoppiettante nuova diretta.

Una nuova puntata di Domenica In andrà in onda oggi, domenica 4 aprile, alle 14 circa. La conduttrice, Mara Venier, al timone del programma, mostra sempre una profonda solarità. Sono decisamente tantissime le risate che avvolgono, ogni volta la puntata, e che conquistano i telespettatori. La spontaneità di Mara è tanto apprezzata, e proprio in un momento tanto delicato, a causa dello sviluppo e della diffusione del Coronavirus, sono necessari questi attimi di leggerezza. Oggi, domenica 4 aprile, andrà in onda una nuova puntata, che vedrà la presenza di numerosi ospiti: vi sveliamo tutte le anticipazioni, seguiteci!

Anticipazioni Domenica In, domenica 4 aprile 2021: chi sono gli ospiti della puntata

Anche oggi, domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, Domenica In non si ferma, e ci allieterà per diverse ore, a partire dalle 14, su Rai 1. Si prevede una puntata ricca di colpi di scena, e sorprese: attualità, informazione, intrattenimento, faranno parte di questa diretta, come anche nelle precedenti accade. L’appuntamento si aprirà con la prima parte dedicata all’emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del Coronavirus, che da un anno a questa parte ha preso il sopravvento in Italia e in tutto il resto del mondo. Nel salotto di Domenica in, ci sarà il sottosegretario alla Sanità, il Professor Pierpaolo Sileri ed il Professor Francesco la Foche. Faranno parte di questo spazio anche Katia Ricciarelli, che già nella diretta di domenica scorsa abbiamo avuto modo di ascoltare in merito alla situazione covid-19, e insieme a lei, Giovanna Ralli. Grande ritorno per questa puntata di festa, infatti, ad animare l’atmosfera, Orietta Berti e Romina Power. Non solo le due grandissime artiste, ma anche un artista d’eccezione, ovvero Cristiano Malgioglio e l’amato conduttore di Tv8, Enrico Papi.

Torna l’apprezzatissimo comico Vincenzo De Lucia. Ebbene, sembrerebbe essere un appuntamento ricco di sorprese e colpi di scena. Non resta che attendere, per poter assistere alla nuova puntata di Domenica In, che come abbiamo anticipato, non ci lascerà nel giorno di Pasqua, e ci accompagnerà per diverse ore. Tutti sintonizzati alle 14, su Rai 1!