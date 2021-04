Romina Power e Al Bano Carrisi, sapete come si sono conosciuti? Non tutti sanno di questo loro particolare primo incontro.

Cantante, attrice e amato personaggio televisivo, Romina Power ha una carriera alle spalle pienissima, che le ha donato un tale successo. Il suo esordio risale quando ancora era giovanissima, infatti, il suo debutto al cinema è avvenuto quando aveva appena 14 anni. Ha frequentato la scena artistica di Roma, Londra e Los Angeles. Quando c’è stata la conoscenza di Al Bano, i due oltre ad unirsi in matrimonio, hanno formato un duo artistico che ha portato alla loro carriera una fama incredibile. Come sappiamo, la coppia si è separata, e ognuno ha proseguito con la propria vita. Ma sapete come si sono conosciuti? Non tutti sono a conoscenza del loro primo incontro.

Romina e Al Bano, come si sono conosciuti: è avvenuto in modo del tutto inaspettato

In questi lunghi ani, Romina Power e Albano Carrisi ci hanno abbracciato completamente con il loro talento. Voci che messe insieme hanno spopolato e ammaliato gli ascoltatori. La coppia giunta al matrimonio, ha creato questo duo artistico che ha generato successi incredibili. La loro separazione è avvenuta anni fa, ed entrambi hanno proseguito sulla propria strada. Ma sapete esattamente come si sono conosciuti i due artisti? A quanto pare, Romina e Al Bano si sono conosciuti a Roma, nel 1967, durante la lavorazione del film Nel sole. Infatti, Romina incontra sul set il giovane Carrisi, che da poco aveva spopolato nelle vendite discografiche.

Ebbene, un incontro che ha portato poi alla nascita di un amore forte e profondo, rotto soltanto dalla separazione. Nonostante questo ‘allontanamento’, i rapporti fra i due non si sono spezzati. Molte volte, sono apparsi insieme in diversi programmi, e proprio negli ultimi tempi, il cantante parlando del Festival di Sanremo, ha confessato il desiderio di poter partecipare alla Kermesse musicale, insieme con la donna.

Proprio oggi, domenica 4 aprile, la meravigliosa artista sarà tra gli ospiti della trasmissione Domenica In, in questo giorno di Pasqua, insieme ad altri importanti ed amati personaggi del mondo della televisione. Sicuramente, le sorprese non mancheranno!