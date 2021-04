E’ stata per anni la dolce dottoressa Chiara Bonelli nella soap opera Vivere: cosa ha fatto in tutti questi anni l’attrice Veronika Logan.

Dal 1999 al 2006 ha vestito i panni della dottoressa Chiara Bonelli nella famosa soap opera di Canale 5, Vivere. Il suo personaggio l’ha resa famosa, ma i suoi esordi nel mondo dello spettacolo risalgono a diversi anni prima. Veronika Logan è figlia d’arte: suo padre è il musicista inglese Michael Logan e sua madre la fotomodella napoletana Antonella De Simone. L’attrice nasce a Milano il 22 maggio del 1969 e, data la sua innegabile bellezza, lavora per un periodo come modella. Debutta nella recitazione partecipando alla miniserie tv del 1984 “I ragazzi della valle misteriosa”: sul set conosce Kim Rossi Stuart e tra i due inizia una lunga storia d’amore. Terminata a relazione con l’attore, Veronika è stata in coppia con il musicista Alberto Ferrari mentre dal legame con il produttore Vittorio Mango, ha avuto una figlia, Talita.

Veronika Logan oggi: cosa ha fatto in questi anni l’ex protagonista di Vivere

Trasferitasi a Roma da giovanissima, ha frequentato vari corsi di recitazione e nel frattempo, ha svolto i lavori più disparati: baby sitter, cameriera e hostess nelle fiere. Quando si è conclusa la sua lunga esperienza sul set di Vivere, la Logan ha continuato a recitare: l’abbiamo vista al cinema nei film “Scusa ma ti chiamo amore” e “Ex – Amici come prima”. Inoltre, la ricordate nella fiction “L’ispettore Coliandro”, al fianco di Giampaolo Morelli? Interpretava il sostituto procuratore Longhi. Appassionata di serie tv, letteratura, cibo e musica indie e rock, Veronika attualmente pare sia single. Insieme a Mavi Felli, Beatrice Luzzi, Lorenzo Ciompi ed altri la Logan è stata sicuramente una degli interpreti più amati del cast di Vivere.

Sul suo profilo Instagram, dove tra l’altro è molto seguita, appare bella proprio come all’epoca dell’amatissima soap ambientata sul lago di Como.