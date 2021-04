Con un post su Instagram, Vittoria Puccini si è lasciata andare ad una rivelazione inedita: ‘È la prima cosa che faccio’, il gesto di ‘routine’.

È un’attrice famosissima ed amatissima, Vittoria Puccini. Entrata a tutti gli effetti nel mondo della recitazione intorno agli anni 2000, l’attrice fiorentina decanta di un successo davvero clamoroso. Tanto è vero che dopo la sua incredibile interpretazione in ‘Elisa da Rivombrosa’, la serie televisiva che l’ha consacrata sul piccolo schermo, la bella Puccini ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Attualmente, è la protagonista indiscussa de ‘La Fuggitiva’, la nuova serie televisiva in onda sui canali Rai, ma nel suo curriculum Vittoria decanta di fiction e film davvero impressionanti. Ecco, a proposito di questo: sapete che, in un suo post Instagram, l’attrice ha svelato un gesto che compie ogni volta che termina un film o una serie televisiva? Si, avete letto proprio bene: stando a quanto si apprende dalle sue parole social, sembrerebbe che l’attrice sia solita rispettare una ‘tradizione’ ogniqualvolta termina un nuovo impegno lavorativo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Volete proprio saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Vittoria Puccini, il gesto che compie dopo la fine di un film: ‘È la prima cosa che faccio’

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Vittoria Puccini non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. È proprio per questo motivo che, diverso tempo fa, l’attrice fiorentina non ha affatto potuto fare a meno di rivelare ai suoi sostenitori un gesto che è solita compiere ogni volta che termina una serie televisiva o, addirittura, un film. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non stiamo affatto parlando di un gesto ‘grave’, sia chiaro. Piuttosto, stiamo parlando di qualcosa che non tutte le donne amano compiere. Siete curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio. Tranquilli, ci pensiamo immediatamente a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Si, avete letto proprio bene! Da come si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, ogni volta che termina una nuova serie televisiva o un film, Vittoria Puccini si tagli i capelli. Un gesto davvero inaspettato, vero? Però, c’è da ammetterlo: è sempre bellissima!