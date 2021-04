Sarà vittima di uno scherzo de Le Iene nella puntata di stasera l’ex calciatore Filippo Inzaghi: su Instagram la dolcissima foto col fratello.

Questa sera Filippo Inzaghi sarà uno dei personaggi che vedremo alle prese con le tremende situazioni surreali architettate da Le Iene. L’ex calciatore, campione del mondo e vicecampione d’Europa, ora allenatore del Benevento si ritroverà a cena in un ristorante insieme alla compagna Angela Robusti e gli faranno credere di aver mangiato del pesce velenoso. Dalle premesse, si comprende facilmente che ci sarà da ridere a crepapelle! Nato il 9 agosto del 1973, Inzaghi ha trascorso gli anni giovanili in provincia di Piacenza ed ha un fratello più piccolo, Simone, insieme al quale ha contribuito a scrivere la storia del calcio italiano. Proprio con Simone lo vediamo nel dolcissimo scatto postato sul suo profilo Instagram.

Filippo Inzaghi e il fratello Simone da piccoli: l’imperdibile foto ricordo

Seguitissimo e molto attivo sul suo account Instagram, Filippo Inzaghi ha pubblicato una foto di qualche anno fa che lo ritrae da bambino insieme al fratello Simone. Lo ha fatto ieri, in occasione del compleanno di quest’ultimo. Nella didascalia all’immagine anche una dedica carica d’affetto: “Tanti auguri Mone! La vita non poteva darmi un fratello migliore di te!”, si legge. Dopo una serie di successi e traguardi raggiunti, “SuperPippo” ha detto addio al campo nel 2012. Nella sua carriera è riuscito, con 70 reti, a piazzarsi quarto nella classifica dei gol segnati in UEFA, arrivando dopo Cristiano Ronaldo, che ne ha totalizzate 120. In Champions League ha realizzato 50 gol e per questo è ritenuto il miglior marcatore italiano nella competizione.

Come si nota dalla foto, sia Filippo che Simone somigliano molto a come sono adesso, gli anni per loro sembrano non essere passati!