A chiusura della puntata di ieri 5 aprile, Ilary Blasi ha criticato i naufraghi accusandoli di pigrizia: cos’è successo nel corso della diretta.

La puntata di ieri de L’Isola dei Famosi ha avuto una conclusione abbastanza sui generis. La conduttrice Ilary Blasi non ha potuto resistere dal rimproverare i naufraghi di questa edizione, accusandoli di non darsi da fare abbastanza in una situazione come quella sull’isola, che richiederebbe un atteggiamento molto diverso. Già ad inizio puntata, c’era stato il battibecco tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi: l’opinionista aveva fatto notare al gruppo di essere troppo accondiscendenti gli uni con gli altri durante le puntate azzerando tutte le critiche e gli scontri che avvengono in settimana. La Isoardi ha risposto a Zorzi che anche lui al GF Vip aveva avuto lo stesso comportamento ma l’influencer milanese ha respinto totalmente la critica chiosando con un “Tanto è vero che l’ho vinto!”. Per quanto riguarda la Blasi invece, stavolta la conduttrice sembra proprio non volersi più trattenere e, prima di salutare i concorrenti e il pubblico a casa, ha espresso il suo pensiero chiaro e tondo.

Ilary Blasi, le parole ai naufraghi: glielo ha detto chiaro e tondo

Ilary Blasi con la sua grinta e la sua schiettezza ha deciso a quanto pare di comunicare ai naufraghi la sua opinione sul percorso che stanno facendo in Honduras. Senza mezzi termini, la moglie di Francesco Totti ha fatto notare loro alcune cose. “Nella storia dell’Isola mi dicono siate il gruppo di naufraghi più pigri e scarsi. Vi abbiamo dato una lenza, non avete mai pescato, vi abbiamo dato anche una rete: che fate, ci giocate a pallavolo?”, ha detto. Poi ha concluso: “Siete delle pi**e al sugo”.

La Blasi sta mettendo un grande impegno in questa sua prima conduzione de L’Isola dei Famosi ed è comprensibile che voglia incoraggiare tutta la squadra a regalare al pubblico tante emozioni senza sottrarsi alle dinamiche indispensabili in un reality.