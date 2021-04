Giulia De Lellis confida ai fan di essere stata male durante la notte: fortunatamente è risultata negativa, cos’è successo.

Giulia De Lellis ama raccontare ai suoi tantissimi fan tutto ciò che le accade nella quotidianità, dalle soddisfazioni lavorative ai progetti, dai momenti romantici col fidanzato alle proprie riflessioni personali. Proprio in queste ore, la bella influencer ha comunicato ai suoi seguaci su Instagram ciò che le è capitato in questi giorni. Purtroppo, si sa, il periodo che stiamo attraversando tutti non è dei migliori: la situazione sanitaria preoccupa sempre di più ed è normale a volte essere un po’ più ansiosi del dovuto. Accade a tutti e, ovviamente, anche ai personaggi famosi. La De Lellis ha infatti confidato ai fan tramite una storia su Instagram di essersi preoccupata non poco. Scopriamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

Giulia De Lellis, “Sono andata a fare un tampone, sono negativa”: il racconto

Oltre ad attraversare un periodo molto felice in amore col suo fidanzato Carlo Beretta, l’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne proprio nell’ultimo periodo ha debuttato anche come attrice dando tra l’altro prova di avere un certo talento. Non stupisce il suo successo: Giulia De Lellis è una ragazza brillante che in tutti questi anni ha saputo farsi apprezzare come persona e come professionista. Come spesso confida a coloro che la seguono, ha un carattere ansioso e spesso si fa travolgere dall’eccessiva preoccupazione. E’ quanto accaduto in queste ore: Giulia ha raccontato infatti di non essersi sentita bene e di aver perciò fatto subito un tampone. Fortunatamente è risultata negativa e, come le ha fatto notare l’infermiera, può ancora capitare di beccarsi la normale influenza.

Siamo lieti che la De Lellis sia più tranquilla adesso che ha saputo il risultato dell’esame e le auguriamo si sentirsi in forma al più presto.