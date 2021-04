Dopo qualche giorno dalla sua eliminazione da Amici, Rosa Di Grazia è ritornata sui social ed ha dedicato della parole a Lorella Cuccarini.

È stata una delle protagoniste indiscusse di Amici, Rosa Di Grazia. Entrata nella scuola di Maria De Filippi ad inizio Ottobre scorso, la ballerina campana è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, in diverse occasioni, ha saputo dimostrare un talento davvero incredibile, ma anche perché la Di Grazia è riuscita a dimostrare di avere un forte e determinato carattere. Certo, il suo percorso non è andato affatto a buon fine, questo è vero. Nel corso della terza puntata del talent, al ballottaggio con Deddy, infatti, la giovane ballerina ha dovuto abbandonare la scuola. Eppure, in ogni caso, la giovanissima Rosa ricorderà per sempre questa fantastica esperienza. Come porterà per sempre con sé il dolce ricordo della sua insegnante, Lorella Cuccarini. È proprio a lei che, dopo la sua esperienza ad Amici, la ballerina non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere delle parole davvero da brividi. Su richiesta di un utente Instagram, infatti, la Di Grazia ha riservato un messaggio davvero speciale per la sua insegnante di danza. Scopriamo le sue parole.

Rosa dopo Amici, il messaggio per Lorella Cuccarini: le sue parole

A distanza di pochissime ore dalla sua eliminazione da Amici, Rosa Di Grazia non soltanto non ha affatto potuto fare a meno di compiere un gesto per Deddy, il giovanissimo cantante che le ha rubato il cuore nella scuola, ma non ha perso occasione di poter interagire anche con i suoi followers. E così, proprio nel giorno di Pasquetta, ha voluto rispondere alle domande e curiosità dei suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che, su richiesta di un utente Instagram, la ballerina napoletana ha dedicato delle parole davvero speciali per la sua insegnante, Lorella Cuccarini. È proprio a colei che, in questi lunghi mesi, l’ha sempre supportata e fortemente aiutata che Rosa non ha potuto fare a meno di riservare un dolce e chiaro pensiero. ‘Sono immensamente grata per aver creduto in me sin dal primo giorno’, inizia a dire Rosa alla sua insegnante di danza. Continuando, poi, a sottolineare di quanto, durante tutto il suo percorso, la Cuccarini le abbia impartito ‘sani ed efficienti insegnamenti’.

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, Rosa Di Grazia è fortemente grata alla sua insegnante, Lorella Cuccarini. ‘Coach, donna, professionista eccezionale: la mia mamma chioccia’, ha continuato a dire la ballerina napoletana. E, diciamoci la verità, le si può dare torto? Assolutamente no!