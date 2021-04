Elio è uno dei protagonisti indiscussi di ‘Lol-chi ride è fuori’, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Scopriamo insieme i dettagli.

Siete pronti ad una nuova ed ultima puntata di ‘Lol-chi ride è fuori’? Noi decisamente si! In attesa, però, di scoprire chi dei sette comici rimasti in gioco si aggiudicherà il titolo di vincitore, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di loro? In alcuni dei nostri recentissimi articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato della bellissima Michela Giraud o di Ciro Priello, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul simpaticissimo Elio? Si, avete pienamente ragione: il cantautore non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Eppure, se siete curiosi di conoscere le sue curiosità più nascoste, siete nell’articolo giusto! Di seguito, infatti, non soltanto vi riporteremo la sua carriera, ma anche la sua vita privata e, perché no, anche il suo titolo di studio. Scopriamo tutti i dettagli insieme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chi è Elio: età, Instagram, titolo di studio e carriera

Stefano Belisari, alias Elio, è uno dei più grandi cantautori del panorama artistico italiano. Voce di tantissimi canzoni di successo, il simpaticissimo cantante è anche uno dei protagonisti indiscussi di ‘Lol-chi ride è fuori’. Cosa sappiamo, però, su di lui? In attesa di scoprire se sarà proprio lui a vincere il programma, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più? Elio è nato a Milano il 30 Luglio del 1961. È proprio qui che si diploma presso il Conservatorio Giuseppe Verdi. Ed ottiene la laurea in ingegneria elettronica. Intorno al 1980, il buon Belisari fonda il gruppo musicale, ‘Elio e le storie tese’. E, sin dal primo momento, inizia a conquistare un successo davvero clamoroso. Tanto è vero che, per ben quattro anni, hanno anche preso parte al Festival di Sanremo. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Fortemente attivo nel campo musicale, Elio è anche molto presenta in campo televisivo. Per diversi anni, infatti, Stefano è stato uno dei giudici di X-Factor. Distinguendosi, tra l’altro, non soltanto per i suoi look, ma anche per i suoi giudici precisi e mirati. Ha un profilo Instagram, infine? Assolutamente si! E, vi diremo molto ma molto di più, è seguitissimo.

Della sua vita privata cosa sappiamo?

Seppure si sappia poco e niente di sua moglie, possiamo affermarvi che Elio è felicemente sposato. Ed è padre di due ragazzi: Ulisse e Dante.

Vincerà ‘Lol-chi ride è fuori’? Staremo a vedere!