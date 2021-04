Sara Croce, conosciamo proprio tutti di lei? Chi è il fidanzato della Bonas di Avanti un altro: gli scatto social sono inequivocabili.

La stiamo ammirando nelle vesti di Bonas nel famoso e tanto seguito programma Avanti un altro, che vede il timone di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma Sara Croce, prima di questa nuova esperienza, era già entrata nel mondo dello spettacolo. Difficile dimenticare la sua entrata a Ciao Darwin, dove è stata la Madre Natura. Tutto il pubblico è decisamente impazzito per la sua bellezza, tanto raffinata ed elegante, che non passa inosservata agli occhi di nessuno. Giovanissima, classe 1998, condivide sui social immagini che mostrano chiaramente la sua avvenenza. Ma sono evidenti anche dolcissimi scatti, non da sola, ma insieme al suo amato fidanzato: sapete chi è?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Sara Croce, chi è il fidanzato della Bonas di Avanti un altro

Sara Croce è la Bonas di Avanti un altro, ma nel suo passato, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, prendendo parte alla tanto amata competizione, Miss Italia, proseguendo poi la sua carriera, nel mondo della moda. Dal suo profilo social, appaiono scatti diversi e particolari, e in tutti è evidente la bellezza che la caratterizza. Questa esperienza al fianco di Paolo Bonolis, e Luca Laurenti, ad Avanti un altro, non è la prima, dato che, Sara è stata la Madre Natura di Ciao Darwin. Difficile dimenticare la sua passerella! Per quanto riguarda la sua vita privata, la modella è fidanzatissima, e dagli scatti presenti su instagram è ben evidente. Il suo fidanzato è Gianmarco Fiory, un calciatore, portiere del Bari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)



Insieme formano una coppia meravigliosa, e dagli scatti dolcissimi pubblicati sui profili di entrambi, è ben noto l’amore che li circonda.

Sara Croce, questa sera, mercoledì 7 aprile, sarà anche lei, insieme ad altri famosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra i concorrenti di Game of Games: ci sarà di che ridere!