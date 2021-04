Stefano De Martino è letteralmente inarrestabile: pochi istanti fa, l’annuncio di una novità in arrivo clamorosa, di che cosa si tratta.

Se si potesse fare una classifica dei personaggi del momento, Stefano De Martino occuperebbe, senza alcun dubbio, uno dei primi posti. Attualmente nel serale di Amici, lo stesso programma che ha dato il via alla sua carriera televisiva, nelle vesti di giudice, il ballerino napoletano è riuscito a farsi apprezzare anche per le sue doti da conduttore. Spontaneo, genuino, sempre sorridente e voglioso di divertirsi e far divertire, il bel De Martino ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un formidabile padrone di casa. Badate bene, però: è in arrivo una novità davvero clamorosa! Si, avete letto proprio bene: Stefano De Martino è letteralmente inarrestabile! A condividere questa notizia e, soprattutto, ad informare i suoi sostenitori, è stato proprio il diretto interessato. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, il ballerino napoletano ha informato il suo pubblico di qualcosa davvero di straordinario che sta per arrivare. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stefano De Martino è inarrestabile, la novità in arrivo è clamorosa: i dettagli

Ancora prima di poterlo vedere ed ammirare sulle tre poltroncine rosse di Amici come giudice, Stefano De Martino è stato al timone di una nuova e formidabile edizione di ‘Stasera tutto è possibile’. Per il suo secondo anno consecutivo, infatti, il ballerino napoletano è stato il conduttore del programma ‘ereditato’ da Amadeus. E, per il secondo anno consecutivo, ha dimostrato di essere un ottimo padrone di casa. Accanto a lui, così come l’anno scorso, due attori unici ed incredibili: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. È proprio con loro che, spesso e volentieri, Stefano De Martino ha dato origine a degli incredibili sketch, che hanno fatto divertire davvero tutti. Ed è proprio con loro che, da come si apprende da questo annuncio social, il napoletano ha organizzato qualcosa davvero di straordinario. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, sul quale non perde occasione di condividere foto di sé da bambino e non solo, il bel De Martino non ha affatto potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori su un’importante novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Ebbene si: Stefano De Martino è davvero inarrestabile! A partire da questa estate, in compagnia di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, il ballerino napoletano sarà ‘dal vivo’ con ‘Che coppia noi tre’. Noi non vediamo l’ora, voi?