Svegliati Amore Mio, ci sarà una seconda stagione? Le ipotesi sul futuro della fiction di Canale 5.

Questa sera, mercoledì 7 aprile, su Canale 5 è in onda la terza ed ultima puntata di Svegliati Amore Mio, la fiction di Simona Izzio e Ricky Tognazzi. Una storia intensa, di una mamma distrutta dalla scoperta della malattia della figlia. Una mamma che, però, ha trasformato il dolore in coraggio, lottando contro tutto e tutti per scoprire la verità ed avere giustizia. Sabrina Ferilli è Nanà Santoro, mamma di Sara, affetta da leucemia. Davanti alla triste possibilità che a causare la malattia di Sara e di molti altri bambini ci sia una acciaieria che si trova in zona, la donna non ha potuto fare finta di niente. Nonostante in quella acciaieria ci lavori anche il marito Sergio, da ben 20 anni. Una serie toccante, soprattutto perché è tratta da una storia vera. Questa sera il finale della prima stagione, ma in tanti si chiedono: ci sarà una seconda stagione? Cosa sappiamo al momento.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Svegliati Amore Mio, ci sarà una seconda stagione della fiction con Sabrina Ferilli? Cosa sappiamo

Questa sera termina la prima stagione di Svegliati amore mio, la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. I telespettatori però si chiedono già se ci sarà una seconda stagione della serie tv. Ebbene, nulla è ancora certo e non ci sono notizie ufficiali a questo proposito: Mediaset, i registi e la produzione non si sono espressi in merito. Il finale di stagione, però, lascerebbe intendere che la realizzazione di una seconda stagione è decisamente improbabile. Nell’ultima puntata della prima stagione, infatti, ci sarà il tanto atteso lieto fine delle vicende della famiglia Santoro e nulla sarà lasciato in sospeso. Inoltre, ricordiamo che la fiction è ispirata ad una storia vera.

Al momento, quindi, tutto farebbe pensare che la serie di Canale 5 si concluda qui. La fiction, però, ha avuto gran successo: elemento che potrebbe far pensare ad una seconda stagione. Che dire, non ci resta che attendere eventuali news. E voi, avete seguito la serie?