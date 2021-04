Verissimo, nella puntata di sabato 10 aprile grandi colpi di scena, tra gli ospiti anche il duo comico: avete capito di chi parliamo?

Sabato 10 aprile, ci sarà una nuova puntata dell’amato programma Verissimo, condotto dalla bella Silvia Toffanin. In ogni appuntamento, sono molteplici gli ospiti presenti, che ai microfoni della conduttrice, si raccontano, abbracciando aspetti sia della vita privata sia della vita professionale. Le sorprese non mancano mai, e anche nella prossima puntata ci saranno forti colpi di scena. Come sappiamo, è stata annunciata la presenza di Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici di Maria De Filippi eliminato nella puntata di sabato 3 aprile; e ancora, anche una delle coppie più amate saranno presenti, ovvero Alvaro Morata e Alice Campello. Ma tenetevi pronti, perchè da pochissimo, sono stati rivelati i nomi di altri due incredibili ospiti, è il duo comico più amato: di chi stiamo parlando?

Verissimo, sabato 10 aprile: un vero colpo di scena, tra gli ospiti ci saranno anche loro!

Verissimo è un programma che da anni non smette di sorprendere, con le interviste che la bella conduttrice porta in onda, l’attenzione del pubblico non può non essere alta. Silvia Toffanin, riesce, sempre, a conquistare l’amore dei telespettatori, tanto da essere considerata una delle più amate ed apprezzate presentatrici della televisione italiana. Come abbiamo anticipato, nella puntata di sabato 10 aprile, ci saranno tanti ospiti, da Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici di Maria De Filippi, che soltanto da qualche giorno ha lasciato la scuola, e la coppia unita da un forte amore, ovvero Alvaro Morata e Alice Campello. Ma colpo di scena, da pochissimo, sul profilo ufficiale del programma, sono stati rivelati i nomi di altri due grandi ospiti: siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ebbene, siamo qui a dirvelo! A quanto pare, ci saranno proprio loro, Pio e Amedeo, pronti a raccontarsi alla Toffanin.

Siamo sicuri, che con la loro presenza, le sorprese non mancheranno!